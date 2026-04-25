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Pachuca.- Pobladores de diversas regiones de lapidieron la reconstrucción de caminos y carreteras, luego de la vaguada que se registró en octubre pasado y que dejó graves daños y comunidades incomunicadas.

Durante la visita de la presidenta a la región, habitantes de Tenango de Doria se presentaron con lonas y cartulinas, en las que solicitaban el apoyo para atender las zonas de riesgo.

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Lamentaron que solo hay anuncios de inversión millonaria; sin embargo, las autoridades federales no han realizado hasta el momento las obras urgentes, como es el caso del puente de Zicatlan, cuya instalación temporal colapsó hace apenas unos días tras las recientes lluvias.

Pobladores de la región Otomí Tepehua solicitaron el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Especial
Pobladores de la región Otomí Tepehua solicitaron el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Especial

Señalaron que, hasta ahora, únicamente se han colocado soluciones provisionales, pero lo que realmente se requiere son trabajos definitivos, ya que las condiciones en la Sierra Otomí-Tepehua evidencian la falta de infraestructura y de viviendas que resistan nuevas lluvias.

Ante ello, pidieron la intervención de la Presidenta, quien realiza una gira por el estado de Hidalgo.

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Este sábado, la mandataria acudió a esa zona, donde los pobladores realizaron una valla para solicitar su apoyo.

Señalaron que han pasado más de seis meses y que los habitantes de Huehuetla, San Bartolo Tutotepec y Tenango de Doria aún no reciben la atención necesaria, pese a la magnitud de los daños sufridos.

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afcl

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