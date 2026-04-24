La intensa lluvia y tormenta eléctrica registrada ayer en la noche en la región Valles Centrales dejó una persona fallecida, el incendio de un árbol provocado por un rayo, caída de árboles y daños en infraestructura urbana en diferentes zonas de la ciudad de Oaxaca, municipios de la zona metropolitana, y cercanos a la capital del estado.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, la víctima fatal ocurrió en la Colonia del Maestro de la agencia municipal de Santa Rosa Panzacola cuando intentó cruzar un arroyo con su vehículo. La camioneta color rojo que conducía quedó atrapada en el lodo.

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La dependencia detalló que otras afectaciones se registraron sobre la carretera a Puerto Escondido, a la altura del crucero de San Pablo Huixtepec, se informó sobre la caída de un árbol de jacaranda; el incidente fue atendido sin reporte de daños materiales, personas lesionadas ni pérdida de vidas humanas.

Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL

Mientras que se registraron árboles caídos en el municipio de Santa María Atzompa, así como en las agencias de San Felipe del Agua, Trinidad de Viguera, Santa Rosa Panzacola y Pueblo Nuevo de la ciudad de Oaxaca.

En San Pedro Ixtlahuaca, vehículos, mototaxis y motocicletas quedaron varados debido a la acumulación de agua en el arroyo Camino Real.

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Y en la agencia de San Martín Mexicapam de Cárdenas, en la colonia Lázaro Cárdenas, se reportó el incendio de un árbol, presuntamente ocasionado por la caída de un rayo.

Además, se presentan encharcamientos severos en distintos puntos de la zona conurbada de la capital, desde el Monumento a la Madre hasta Santa Rosa Panzacola.

Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL

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