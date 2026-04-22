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La combinación de lluvia y fuertes ráfagas de viento registrada la tarde de este miércoles, provocó la caída de un árbol en calles de la colonia Polanco Quinta Sección, en la .

El incidente ocurrió en el cruce de Campos Elíseos y Lamartine, donde el desprendimiento del árbol terminó por que se encontraban estacionados en la vía pública.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance únicamente dejó daños materiales, sin que se registraran personas lesionadas o víctimas que lamentar.

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Vecinos señalaron que el reblandecimiento del suelo y la inestabilidad del árbol habrían provocado su caída. Fotos: Especiales.
Vecinos señalaron que el reblandecimiento del suelo y la inestabilidad del árbol habrían provocado su caída. Fotos: Especiales.

Vecinos de la zona señalaron que las de la tarde-noche, con lluvias constantes y rachas de viento, generaron el reblandecimiento del suelo y la inestabilidad del árbol, lo que habría derivado en su caída.

Elementos de servicios de emergencia acudieron al sitio para retirar el tronco y liberar la vialidad, mientras se evaluaban los daños ocasionados a los automóviles afectados.

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jecg/cr

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