La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán mantiene presiones por el cierre del estrecho de Ormuz por parte del bloqueo naval de EU y los bloqueos de Irán, manteniendo que quiere cobrar peaje en su moneda local.

Irán ha presentado a Estados Unidos una nueva propuesta de negociación para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra y a la vez posponer las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán para más adelante, según el portal Axios.

La Administración de Donald Trump ha prometido un "renacimiento de la energía nuclear" en Estados Unidos para reforzar el suministro eléctrico, en línea con informes que advierten de una creciente demanda impulsada por los centros de datos de inteligencia artificial (IA) y la disrupción energética derivada de la guerra en Irán.

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Mundo 07:27 AM Putin asegura a Araqchí que Rusia hará todo para que la paz llegue a Irán lo antes posible El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró este lunes al comienzo de su reunión con el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, que Rusia hará todo lo posible para que la paz llegue lo antes posible a Medio Oriente.

Durante la reunión, celebrada en la Biblioteca Presidencial en San Petersburgo, el líder ruso subrayó que los iraníes luchan "heroicamente" por su soberanía.





Mundo 07:26 AM Irán estima que su ejército debe tener autoridad sobre el estrecho de Ormuz Irán elabora un proyecto de ley que otorgaría a sus fuerzas armadas el control sobre el estrecho de Ormuz, un paso estratégico sometido actualmente a un doble bloqueo estadounidense e iraní, declaró este lunes un alto cargo.

Ebrahim Azizi, presidente de la comisión parlamentaria de seguridad nacional, encargada de examinar el texto, declaró a la televisión estatal que el ejército controlaría el estrecho para, entre otras cosas, prohibir el paso de "buques hostiles".





Mundo 07:26 AM Dirigente de Hezbolá rechaza las negociaciones directas ente Líbano e Israe El dirigente del grupo libanés proiraní Hezbolá Naim Qasem reafirmó este lunes su rechazo a las negociaciones directas entre Líbano e Israel, aunque recibió de inmediato una firme respuesta del presidente, Joseph Aoun.

"Rechazamos categóricamente negociar directamente con Israel", declaró el dirigente del grupo en un comunicado leído en el canal Al Manar.





Mundo 07:25 AM EU anticipa un "renacimiento" de energía nuclear ante consumo de la IA y guerra en Irán La Administración de Donald Trump ha prometido un "renacimiento de la energía nuclear" en Estados Unidos para reforzar el suministro eléctrico, en línea con informes que advierten de una creciente demanda impulsada por los centros de datos de inteligencia artificial (IA) y la disrupción energética derivada de la guerra en Irán.

La nuclear representa el 20 % de la energía en Estados Unidos, que concentra el 30 % de la producción global de esta fuente, más que ningún otro país, pero el primer número podría duplicarse en las próximas dos décadas, expresó a EFE James Walker, director general de NANO Nuclear Energy, una compañía de tecnología del sector.





Mundo 07:24 AM Ejército israelí afirma estar atacando posiciones de Hezbolá en el este del Líbano El ejército israelí anunció este lunes que comenzó a atacar posiciones del movimiento proiraní Hezbolá en la región libanesa de la Bekaa, en el este del país.

"El ejército israelí comenzó a golpear sitios de infraestructura de Hezbolá en el valle de la Bekaa, así como en otras zonas del sur del Líbano", indicó en un comunicado



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