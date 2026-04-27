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La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán mantiene presiones por el cierre del por parte del de EU y los bloqueos de Irán, manteniendo que quiere cobrar peaje en su moneda local.

Irán ha presentado a Estados Unidos una nueva propuesta de negociación para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra y a la vez posponer las negociaciones sobre el de Teherán para más adelante, según el portal Axios.

La Administración de ha prometido un "renacimiento de la energía nuclear" en Estados Unidos para reforzar el suministro eléctrico, en línea con informes que advierten de una creciente demanda impulsada por los centros de datos de(IA) y la disrupción energética derivada de la guerra en .

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El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró este lunes al comienzo de su reunión con el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, que Rusia hará todo lo posible para que la paz llegue lo antes posible a Medio Oriente.
Durante la reunión, celebrada en la Biblioteca Presidencial en San Petersburgo, el líder ruso subrayó que los iraníes luchan "heroicamente" por su soberanía.


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Irán elabora un proyecto de ley que otorgaría a sus fuerzas armadas el control sobre el estrecho de Ormuz, un paso estratégico sometido actualmente a un doble bloqueo estadounidense e iraní, declaró este lunes un alto cargo.
Ebrahim Azizi, presidente de la comisión parlamentaria de seguridad nacional, encargada de examinar el texto, declaró a la televisión estatal que el ejército controlaría el estrecho para, entre otras cosas, prohibir el paso de "buques hostiles".


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"Rechazamos categóricamente negociar directamente con Israel", declaró el dirigente del grupo en un comunicado leído en el canal Al Manar.


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EU anticipa un "renacimiento" de energía nuclear ante consumo de la IA y guerra en Irán

La Administración de Donald Trump ha prometido un "renacimiento de la energía nuclear" en Estados Unidos para reforzar el suministro eléctrico, en línea con informes que advierten de una creciente demanda impulsada por los centros de datos de inteligencia artificial (IA) y la disrupción energética derivada de la guerra en Irán.
La nuclear representa el 20 % de la energía en Estados Unidos, que concentra el 30 % de la producción global de esta fuente, más que ningún otro país, pero el primer número podría duplicarse en las próximas dos décadas, expresó a EFE James Walker, director general de NANO Nuclear Energy, una compañía de tecnología del sector.


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El ejército israelí anunció este lunes que comenzó a atacar posiciones del movimiento proiraní Hezbolá en la región libanesa de la Bekaa, en el este del país.
"El ejército israelí comenzó a golpear sitios de infraestructura de Hezbolá en el valle de la Bekaa, así como en otras zonas del sur del Líbano", indicó en un comunicado


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