Michoacán.- Raúl Fuerte Rodríguez, director de Seguridad Pública Municipal de Zacapu, así como el subdirector segundo al mando en la corporación, fueron detenidos esta mañana por personal de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

Fuerte Rodríguez y el subdirector segundo fueron capturados por su presunta responsabilidad en el robo de armamento de los elementos de la Policía Municipal de Nahuatzen, atacados a tiros por un grupo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación, ocurrido el pasado 10 de junio.

Esa ofensiva criminal dejó cinco policías municipales de Nahuatzen asesinados a tiros y cinco más lesionados.

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Las armas de cargo de las víctimas fueron robadas y en las últimas horas encontradas en poder de los mandos policiales del municipio aledaño de Zacapu.

Los dos implicados serán puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación legal.

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Las áreas estatales de inteligencia, ya investigan a estos mandos policiales por otros hechos en los que pudieron haber participado al servicio del crimen organizado.

Hasta este momento no ha habido una postura al respecto, de la alcaldesa de Zacapu, Mónica Estela Valdez Pulido.

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afcl