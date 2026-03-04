De rutina escolar a fenómeno viral; la maestra que cambió el pase de lista por frases icónicas mexicanas

Una mañana cualquiera terminó convertida en un coro que retrata a México. No hubo un “presente” repetido en automático. En su lugar, el salón respondió con frases que forman parte de la memoria colectiva.

“¡El gas!”, gritó uno. “¿Cuántos tacos va a querer, güero?”, respondió otro. Las risas marcaron el inicio de la clase y, sin anticiparlo, también el comienzo de una conversación que se extendió por TikTok.

Detrás del video está María Fernanda Martínez, docente que transformó el tradicional pase de lista en una experiencia que conecta identidad, cultura y aprendizaje dentro del aula.

Cuando el pase de lista dejó de ser rutina y se convirtió en identidad

En entrevista con EL UNIVERSAL, la maestra dejó claro que la iniciativa no nació como una estrategia para ganar reproducciones, sino como parte de una práctica que ha construido desde que inició su camino frente al grupo.

"Desde que inicié mi camino como docente nunca he pedido el tradicional ‘presente’ como tal. Siempre cambio todo."

A veces el pase de lista se convierte en un repaso de tablas de multiplicar; en otras ocasiones, en un ejercicio para recordar estados y capitales, o en una dinámica donde cada estudiante menciona un animal que inicie con la primera letra de su nombre. La idea, explicó es que incluso lo más rutinario tenga un propósito pedagógico.

"Estas dinámicas me sirven mucho para que mis alumnos se puedan relajar, nos podamos reír un rato al inicio de clases y ahora sí vamos con todos los temas que necesitamos ver en el día."

Lee también: Maestra pide a alumnos sustituir el “presente” por frases populares mexicanas al pasar lista; resultado se vuelve viral

Un video viral que cruzó fronteras digitales

Acostumbrada a compartir contenido educativo y reflexiones sobre pedagogía —incluida la reinserción social como campo laboral—, reconoció que no esperaba el impacto que tuvo el video.

"Realmente no me imaginé el impacto tan grande que iba a ocasionar, porque mis otros videos eran de mil likes, mil 500 lo máximo, o solo para que lo vieran mi familia y mis amigos."

Maestra pide a alumnos sustituir el “presente” por frases populares mexicanas al pasar lista. Foto: Cortesía

Sin embargo, subrayó que la intención nunca fue la viralidad: meses antes, el grupo había trabajado la Conquista y las lenguas indígenas para que los alumnos comprendieran que el español no siempre existió en el territorio y que la historia también vive en los sonidos cotidianos.

"Al final ellos saben y se identifican como mexicanos orgullosos de sus raíces, de lo que tienen, de lo que son capaces de dar."

Innovar en el aula sin romper el programa oficial

En un entorno que suele ser rígido, mencionó que ha optado por mover pequeñas piezas dentro del sistema, ya que no busca romper el programa oficial de la SEP, sino recorrerlo con otra lógica.

“La escuela nos exige un A, B, C; no hay más. Y yo digo: sí, vemos el A, pero ¿qué tal si nos vamos al D y luego regresamos al B?”

Asimismo, agregó que desde que implementó estas dinámicas, el ambiente cambió, pues reconoció que tanto alumnos como docentes llegan a veces cansados o preocupados, por lo que comenzar la jornada con una risa modifica el tono del día y abre espacio para el aprendizaje.

“Ellos creen que todo el tiempo estamos jugando, y no saben que ya tienen aquí marcado un aprendizaje que se les va a quedar para toda la vida.”

Asimismo, dijo que para ella, el juego no está peleado con la enseñanza. Al contrario, funciona como una herramienta para mantener la atención sin recurrir a gritos y para introducir preguntas detonadoras que conduzcan al tema central.

@lamissmaria_ En este perfil amamos que los niños trabajen con sus canciones favoritas. En este perfil amamos la canción “Sopa Pop”. ✨❤️ Y si, esta actividad es su compensación por haber puesto atención, participar en clase y trabajar limpio y bonito. Y no, no lo hago diario, por eso ellos se emocionan cuando les digo que habrá “tema con ruleta”. Es una excelente estrategia para control de grupo, ya que es nuestra decisión ponerla diario, cada dos días o cada semana. Inténtenlo. #PedagogaMaría #fyppppppppppppppppppppppp #Hadadelapedagogia #MissMaría #PedagogiandoconMaría ♬ sonido original - Pedagoga María 📚📝

Entre la rigidez del sistema educativo y la libertad del aula

Aunado a ello, reveló que desde su experiencia, el sistema educativo en México no siempre ofrece suficiente margen para la creatividad.

"La educación aquí en México es mucho de ‘esto es así y así se queda’. Dictar el tema, que lo escriban, que lo lean, que hagan tarea y se acabó. Si hubo aprendizaje significativo, qué padre; si no, ni modo. Y eso es lo que a mí no me gusta."

Por eso apuesta por el diálogo y el acompañamiento emocional. Considera que ser docente implica una responsabilidad que va más allá de los contenidos académicos.

“En el México actual, tan violento, quiero llegar distinto a mis alumnos: cambiar un ‘¿ya viste lo que pasó?’ por un ‘oigan, tenemos un tema nuevo’. Que crean en sí mismos y sepan que pueden aportar cosas diferentes a México.”

Lee también: Tras cese de Marx Arriaga, maestros de la Nueva Escuela Mexicana exigen salida de Mario Delgado; fijan 14 acciones

Ante ello, a lo largo de su trayectoria, quiso convertirse en “esa maestra que nunca tuve”, no por ausencia de buenos profesores, sino porque muchos se limitaban a cumplir con el programa.

“Me gusta hacer acompañamiento emocional. Que sepan que soy su autoridad y que deben respetarme, pero también que soy un apoyo.”

Por ello reconoció que uno de los mayores desafíos suele estar fuera del aula: la pérdida de autoridad del docente y la influencia de modelos que prometen éxito inmediato.

“Cuando les pregunto qué quieren ser de grandes, a veces dicen cosas relacionadas con dinero fácil. Y eso es un desafío enorme: que no se queden con la idea de que todo es inmediato o sencillo.”

A pesar de ello, encuentra recompensa en lo cotidiano: cuando un alumno disfruta la clase o cuando una familia reconoce avances.

“Cuando reconocen mi trabajo, cuando dicen que les gustan mis clases o cuando los papás agradecen el avance de sus hijos. Para mí, eso ya es haberlo ganado todo.”

Educación compartida: el llamado a autoridades y familias

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades educativas para mirar hacia el aula antes de tomar decisiones desde el escritorio.

“Deben innovar y realmente escuchar a quienes estamos en el aula. Inviertan más en educación y en temas importantes.”

Su mensaje no fue de confrontación, sino de corresponsabilidad, pues sostuvo que quienes están frente a grupo conocen de primera mano los vacíos y las oportunidades del sistema; por lo que también a las familias les recordó que la educación no puede delegarse por completo a la escuela.

“Estén presentes en su educación, no deleguen en los docentes una crianza que no nos corresponde. Nosotros vamos a enseñar y a reforzar lo que pasa en casa. La educación es un trabajo en conjunto.”

También te interesará:

Maestra pide a alumnos sustituir el “presente” por frases populares mexicanas al pasar lista; resultado se vuelve viral

¿Guiño a Nay Salvatori? Adrián Marcelo reacciona a burlas tras colapso de gradas en la Ibero; esto dijo

Salinas Pliego reacciona a fotógrafo italiano agredido en funeral de “El Mencho”; esto dijo

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv