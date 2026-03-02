Maestra pide a alumnos sustituir el “presente” por frases populares mexicanas al pasar lista; resultado se vuelve viral

Una actividad cotidiana dentro del salón de clases terminó por convertirse en un fenómeno en redes sociales. Lo que comenzó como un simple pase de lista cambió por completo cuando una maestra pidió a sus alumnos sustituir el tradicional “presente” por frases populares mexicanas.

El resultado fue un video que rápidamente comenzó a circular en TikTok y que provocó miles de reacciones por la creatividad de los estudiantes.

Del “presente” a las frases que todos han escuchado en casa

En lugar de responder con la palabra habitual, cada alumno debía contestar con una expresión típica que forma parte del imaginario colectivo en México. Así, uno a uno comenzaron a escucharse frases que cualquier persona reconoce de inmediato.

“¡El gas!”, se oye decir a uno de los estudiantes, en alusión al anuncio que recorre las calles. Otro responde: “¿Cuántos tacos va a querer, güero?”, mientras las risas no se hacen esperar.

La dinámica continuó con expresiones como: “Cuando tengas hijos te vas a acordar de mí” y “Ponte a trabajar o te meto una chancliza”, frases que evocan regaños y advertencias comunes en muchos hogares.

También hubo espacio para referencias más específicas como: “Mijo, vete por la Coca con Doña Lupe”, y el prolongado grito de “¡Basuuuura!” que imita a los recolectores, e incluso la reproducción del sonido de la alerta sísmica, lo que sorprendió tanto a compañeros como a usuarios en redes.

Usuarios reaccionan a video de maestra que cambió el “presente” por frases mexicanas

La encargada de compartir el momento fue la maestra María, quien publicó el clip en su cuenta china, donde en cuestión de horas acumuló más de 5 millones de reproducciones y comentarios de personas que comenzaron a compartir otras frases típicas que podrían haberse sumado a la lista.

Además dejaron comentarios como:

"Mis profesores de la uní no hacen eso, chequeo eso porfa"

"Que lindos pero ay no, cuando era niña yo odiaba las “dinámicas diferentes” como esta, me ponían muy nerviosa"

"Preferiría tener falta a tener que hacer eso, la vdd jajaja. Por qué no solo decir presente y ya?"

