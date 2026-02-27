Video falso de sicario en Jalisco fue generado con IA; así identificaron las irregularidades en el clip viral

Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el pasado 22 de febrero durante un operativo militar en Tapalpa Country Club, se desató una ola de violencia provocada por múltiples enfrentamientos armados en veinte estados del territorio mexicano.

Bajo este contexto, en redes sociales la desinformación y las fake news respecto al tema, sembraron pánico entre los usuarios con imágenes y videos generados con Inteligencia Artificial.

Entre los materiales que circularon en los últimos días destacó un video que se hizo viral, donde aparece un supuesto sicario en Jalisco que aconseja a los jóvenes a estudiar y no caer en el lujoso estilo de vida que promueve el crimen organizado. Sin embargo, de acuerdo con AFP, el video fue creado con IA.

Comando quemó hasta calcinar decenas de autos en de Fluvial Vallarta, en Puerto Vallarta, tras la muerte de "El Mencho". Foto: Juan Carlos Williams/EL UNIVERSAL

Video falso de sicario en Jalisco fue generado con IA

Con la voz agitada y escondido en el bosque, un joven con chaleco y gorra, menciona: “Mándale este video a tu hijo, carnal. Neta no te alucines, aquí andaba yo hoy. Mira cómo ando: No hay carros, no hay morras, puro miedo por 3.000 pesos, mejor estudia”.

Anexo a las declaraciones, la descripción del clip refiere que la grabación fue filtrada de un celular encontrado en los alrededores de la Sierra de Jalisco, dando a entender que el sicario habría muerto minutos después; “ÚLTIMA HORA: ‘Puro miedo por 3 mil pesos’. Hallan celular con desgarradora advertencia en la sierra. Las imágenes son crudas y hablan por sí solas. En medio de la compleja situación que se vive en Guadalajara y sus alrededores, sale a la luz este escalofriante video”.

El alcance de las palabras del joven generó que el video fuera replicado en distintas páginas de plataformas como Facebook, TikTok, YouTube, Instagram y 'X’.

El video circuló rápidamente en redes sociales. Fotos: AFP

Según el análisis realizado por AFP, se identificaron múltiples irregularidades en el video viral y, con ayuda de la herramienta Hive Moderation se arrojó un 85,2% de probabilidades de que las imágenes, así como el audio fueron creados con IA.

Detalles como el paisaje del fondo con poca definición, el rostro del hombre que camina al fondo es borroso y una leve distorsión de la imagen. Asimismo, los ojos del joven no se logran apreciar por completo, pese a estar en un lugar iluminado y la antena de su radio portátil se distorsiona.

El video circuló rápidamente en redes sociales. Fotos: AFP

Con otra herramienta que ayuda a la detección de audios sintéticos, detectó el uso de IA en un 99%.

Marco Benalcázar, director del Laboratorio de Investigación en Inteligencia y Visión Artificial “Alan Turing” de la Escuela Politécnica Nacional de Quito, explicó a AFP Factual que el material muestra “signos de haber sido creado en su totalidad o al menos alterado por IA”.

El video circuló rápidamente en redes sociales. Fotos: AFP

En una búsqueda inversa de la imagen en Google, se logró llegar a una página de Facebook llamada “Corridos Perrones”, donde identificó que a partir del 22 de febrero fueron publicadas varias secuencias similares al video que se hizo viral y grabadas en formato vertical, donde jóvenes con distintos rasgos físicos repiten la misma línea: “No hay lujos, no hay carros del año, no hay morras, mejor estudien y échenle ganas”.

El video circuló rápidamente en redes sociales. Fotos: Especial

*Con información de AFP

