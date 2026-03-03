¿Guiño a Nay Salvatori? Adrián Marcelo reacciona a burlas tras colapso de gradas en la Ibero; esto dijo

El nombre de Adrián Marcelo se volvió tendencia en redes sociales luego de pronunciarse sobre las burlas que circularon en distintas plataformas, tras el colapso de una plataforma durante una sesión de fotos en la Universidad Iberoamericana.

A través de su cuenta en X, antes Twitter, el regiomontano reflexionó sobre la reacción que generó el accidente y señaló que la conversación no debería centrarse en la institución donde ocurrió, sino en la forma en que se reacciona colectivamente ante este tipo de hechos.

“No es que sea la Ibero, es que somos México.”, escribió.

Adrián Marcelo reacciona a burlas tras colapso de gradas en la Ibero. Foto: Captura de pantalla

Asimismo añadió que, de haber ocurrido en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional o la Universidad Autónoma de Nuevo León, la respuesta en internet habría sido similar, por lo que afirmó que, en su percepción, cuando una “tragedia” no incluye decesos, existe una tendencia a convertirla en motivo de burla.

“Parece ser que cualquier ‘tragedia’ que no incluya decesos le da licencia al mexicano para mofarse. Así somos, así fuimos y así seremos”, publicó.

Video de Nay Salvatori aviva la conversación

Aunque no mencionó nombres, parte de los usuarios interpretó sus palabras como una referencia al video compartido por la diputada de Morena Nayeli Salvatori Bojalil, conocida en redes como Nay Salvatori.

En el clip, la legisladora realizó una parodia en la que interpreta a una madre de familia que organiza una misa para orar por los estudiantes heridos y convoca donaciones en un supuesto centro de acopio. La publicación fue acompañada por la frase: “Nadie… las mamás de la IBERO”.

Al inicio del video se le escucha decir: “Cómo que Santi se cayó… ni que estuviéramos en la UNAM”. Más adelante, mantiene el tono burlón al simular una llamada con Santi -su hijo-, a quien pregunta si está bien y le promete hablar con su terapeuta, adelantar un “eurotrip” para que supere el episodio y enviar “perros de rescate para salvar a los damnificados”.

¿Qué pasó en la Ibero?

El pasado viernes 27 de febrero, estudiantes de la licenciatura en Psicología de la Universidad Iberoamericana sufrieron un accidente cuando colapsó una plataforma instalada para la toma de fotografías de graduación.

"Ibero":

Por accidente al romperse estructura mientras se tomaban una foto dejando lesionados pic.twitter.com/V9zNABzBNu — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) February 27, 2026

De acuerdo con información de la institución, alrededor de las 10:45 horas cerca de 150 alumnos de la generación 2022-2026 se encontraban sobre la estructura para la imagen grupal cuando la plataforma cedió, provocando la caída de varios jóvenes. Durante la sesión también había familiares presentes.

La universidad detalló que 28 personas fueron atendidas en el campus, mientras que otras cinco fueron trasladadas a centros médicos para valoración complementaria como parte de los protocolos preventivos. En total, 33 personas recibieron atención médica.

