Critican a diputada Nay Salvatori tras mofarse del colapso de gradas en la Ibero; esto dijo

Momentos de tensión se vivieron el pasado viernes 27 de febrero en la Universidad Iberoamericana, luego del colapso de una plataforma instalada para la toma de fotografías de graduación. El incidente dejó 33 personas valoradas por servicios médicos.

"Ibero":

Por accidente al romperse estructura mientras se tomaban una foto dejando lesionados pic.twitter.com/V9zNABzBNu — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) February 27, 2026

De acuerdo con la institución, alrededor de las 10:45 horas, cerca de 150 alumnos de la licenciatura en Psicología, generación 2022-2026, se encontraban sobre la estructura para la tradicional imagen grupal. Durante la sesión también había familiares presentes. Sin embargo, la plataforma cedió, provocando la caída de varios jóvenes.

Ante ello, la institución detalló que 28 personas fueron atendidas en el campus, mientras que otras cinco fueron trasladadas a centros médicos para una valoración complementaria como parte de los protocolos preventivos.

Nay Salvatori desata polémica tras parodiar el accidente

El incidente cobró mayor visibilidad cuando el video del colapso comenzó a circular en redes sociales. En medio de la conversación digital, la diputada de Morena, Nayeli Salvatori Bojalil, conocida como Nay Salvatori, publicó un clip en tono de parodia relacionado con el accidente.

En el clip, la legisladora interpretó a una madre de familia que supuestamente organiza una misa para orar por los estudiantes heridos y convoca a donaciones en un centro de acopio. La publicación fue acompañada por la frase: “Nadie… las mamás de la IBERO”. Al inicio del clip se le escucha decir: “Cómo que Santi se cayó […] ni que estuviéramos en la UNAM”.

La diputada local de Morena, Nayeli Salvatori Bojalil, volvió a exhibirse en redes sociales tras burlarse de padres de familia de la IBERO Puebla, luego del colapso del templete donde alrededor de 150 estudiantes se encontraban tomándose la foto de graduación.



Lejos de mostrar… pic.twitter.com/N2TPuXc9aG — Enrique Muñoz (@enriquemunozFM) March 2, 2026

La grabación provocó una ola de reacciones en redes, donde usuarios criticaron el tono del mensaje, señalando que el episodio reaviva cuestionamientos sobre la sensibilidad y la responsabilidad que implica ocupar un cargo público.

Asimismo, algunos comentarios señalaron que este tipo de contenidos confunden la función legislativa con el sarcasmo en redes sociales. También hubo quienes pidieron sanciones inmediatas, argumentando que se minimizó un accidente que involucró a varios estudiantes.

Diputada de Morena responde a criticas tras parodiar accidente en la Ibero

Ante la polémica, Salvatori respondió a las críticas a través de su cuenta de X. Por medio de un post afirmó que el problema no radicaba en el chiste en sí, sino en que quien lo hizo fue una diputada y militante de Morena, situación que —según sostuvo— ha sido aprovechada por la “derecha” para politizar el tema.

"A ver quién se cansa más rápido: yo de monetizar o ustedes de tuitear! Ni me arrepiento de mi video ni voy a dejar de hacerlos", agregó.

Nay Salvatori responde a criticas tras parodiar accidente en la Ibero. Foto: Captura de pantalla

Además, aseguró que no se arrepiente del video ni dejará de generar ese tipo de contenido. Incluso minimizó la controversia al señalar que está acostumbrada a los ataques en redes y que entiende que su estilo no es del agrado de todos.

"Lo que más risa me provoca es la manera tan fácil que enciendo esta red y lo fácil que caen. Atte. La ptona del Bienestar o como les divierta más llamarme! Bendiciones ya me aburrieron mejor voy a grabar un TikTok!", finalizó.

akv