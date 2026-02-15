Marx Arriaga, los maestros y maestras adheridos a los Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana y sus Libros de Texto Gratuitos (CoDENEM), fijaron los puntos a seguir, luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó el cese del director de Materiales Educativos, y entre éstos destaca la exigencia de la renuncia del titular de la dependencia, Mario Delgado.

En una asamblea general que sostuvo Arriaga con el CoDENEM se fijaron las siguientes 14 acciones:

Compartir los archivos de los LTG actuales antes de su cambio. Cuidar los archivos de los actuales LTG, pues son patrimonio de los comités. ⁠ Repetir el ejercicio de Protesta con Propuesta y hacer ejercicio paralelo para vincular en un “quién es quién en las mentiras”. ⁠Mantas de apoyo para la NEM, refundación de la SEP y destitución de MD y la precaución de que lleguen esos perfiles (corte conservador y neoliberal). Instaurar un grupo de comunicación para colocar los comunicados, combatir la infodemia y que lleve la agenda política. Carta para la presidencia después de lo que se diga en la Mañanera del 16 de febrero donde se replanté la refundación de la SEP, salida de Mario Delgado. Caravana nacional sobre la legítima NEM (Título TBD para diferenciar entre la NEM de Arriaga y la de la SEP). Nuevo posicionamiento de los CoDENEM (Comités para la defensa de la NEM y sus LTG) post mañanera del lunes 16 de febrero y tal vez nueva rueda de prensa post conferencia. Seguir demandando la salida de MD y salida de “sindicalismo charro”. Pasar la noche en la SEP hasta el lunes 16, seguir 12 horas con el mismo ejercicio de Protesta con Propuesta, actuar como un día cotidiano y al final de día retirarse, esperar a la toma de instalaciones por parte de la SEP para el martes e ir a imponer una denuncia. Ordenar y dejar listas las agendas de los primeros comités así como agendas armonizadas a nivel nacional para que el equipo de Comunicación conozca la ruta de acción Organizar y enviar una carta de ilustradores, editores en defensa de su trabajo en los actuales LDTG. Compromiso para envío de oficios para la Secretaría, Subse y Presidencia en donde se exija la refundación de la SEP. Ruta para repensar la NEM desde las bases y con un sustento de que no quieran llegar a cambiarla por capricho (Reforma al art. 3, Reforma a la Ley Gral de Educación, Diseño de LTG). La SEP quiere modificar libros sin modificar plan de estudios, sin modificar ley.

