Salinas Pliego reacciona a fotógrafo italiano agredido en funeral de “El Mencho”; esto dijo

Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación fue sepultado el lunes 2 de marzo en medio de un fuerte dispositivo de seguridad en Zapopan, Jalisco.

En un féretro dorado, los restos de Oseguera Cervantes llegaron al panteón Recinto de la Paz poco después del mediodía. La carroza fue recibida por una banda de música y decenas de personas vestidas de negro que acompañaron el cortejo hasta el lugar del entierro.

Militares mexicanos resguardan una funeraria en la ciudad de Guadalajara en la que es velado el cuerpo del narcotraficante Nemesio "El Mencho" Oseguera este domingo 1 de marzo de 2026. Foto: AFP

Desde el domingo, durante el velorio, arribaron varios arreglos florales. Sin embargo, a las coronas se les retiraron las cintas con los nombres y mensajes de quienes las enviaban, en un intento por mantener discreción sobre los asistentes y remitentes.

Llega ataúd con restos de "El Mencho" a panteón en Zapopan (02/03/2026). Foto: AFP

El despliegue militar en la zona generó tensión entre curiosos, familiares y asistentes, en un contexto marcado por la presencia de fuerzas de seguridad.

Fotógrafo es agredido dentro del panteón

En medio del funeral, un fotógrafo italiano —identificado como estudiante del Tecnológico de Monterrey— fue agredido por sujetos desconocidos dentro del cementerio.

Un video difundido en redes sociales mostró al joven con lesiones visibles en el rostro, luego de que presuntamente fuera golpeado por dichos sujetos que se encontraba en el lugar. Según su propio testimonio, además de la agresión le fueron robadas sus pertenencias, incluida su cámara.

“No tengo teléfono. Tenía la cámara en mi mochila, pero solo venía de la escuela. Se llevaron mi mochila, la cámara... todo. Solo estaba viendo qué pasaba”, relató.

Golpean a un fotógrafo de origen italiano



El estudiante, del Tecnológico de Monterrey, declaró que fue golpeado al interior del panteón Recinto de La Paz, en Zapopan



Lugar donde se realizaba el funeral de "El Mencho"



Le fueron arrebatadas sus cámaras #SomosRedd pic.twitter.com/RGYmPJeoeF — Noticias RedMX (@noticiasredmx) March 3, 2026

Salinas Pliego lanza cuestionamiento en redes

Tras la difusión del clip, distintas figuras públicas reaccionaron al caso. Entre ellas, el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien compartió en su cuenta de X una publicación del periodista Luis Cárdenas en la que se informaba sobre la agresión.

En su mensaje, el también conocido como “Tío Richie” cuestionó:

“¿No creen que nos merecemos un México sin violencia y sin políticos corruptos aliados con el crimen organizado o de plano así les gusta vivir?”.

Salinas Pliego reacciona a fotógrafo italiano agredido en funeral de “El Mencho”. Foto: Captura de video

La publicación provocó una oleada de respuestas divididas. Algunos usuarios coincidieron en la necesidad de un cambio profundo en el país y pidieron un frente común entre ciudadanos e intelectuales. Otros señalaron que la transformación implicaría modificar de raíz la cultura política y social.

Además dejaron comentarios como:

"El gobierno hoy despide al mencho con toda los honores mientras que a los caídos en el operativo los despiden en un funeral todo meco sin altos mandos de relevancia y ni siquiera un mensaje de la presidentA con A"

"Sí… Si merecemos un México mejor, pero la gran mayoría pide a gritos, un México como el que tenemos actualmente, señor Salinas"

