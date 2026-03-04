Conductores arremeten contra Chingu Amiga tras sumarse a TV Azteca para cubrir los premios Oscar; “no tiene idea de cine”

La alfombra roja está lista, las estrellas afinan sus discursos y la industria cinematográfica contiene el aliento. La cuenta regresiva para la gran fiesta del séptimo arte ya comenzó, pero este año la conversación no solo gira en torno a las películas nominadas, sino también a una inesperada figura que formará parte de la cobertura.

Chingu Amiga desata polémica rumbo a los Premios Oscar 2026

La 98.ª edición de los Premios Oscar se celebrará el próximo domingo 15 de marzo en el emblemático Dolby Theatre, recinto que ha albergado la ceremonia durante más de dos décadas.

La transmisión arrancará a las 17:00 horas y se extenderá por alrededor de tres o cuatro horas, tiempo en el que se entregarán las estatuillas en 24 categorías.

Entre las sorpresas de esta edición destaca la participación de la influencer Chingu Amiga, quien se sumará a la cobertura de TV Azteca para mostrar al público cómo se vive el ambiente desde la ceremonia.

Chingu Amiga desata polémica rumbo a los Premios Oscar 2026. Foto: Redes sociales

Para la creadora de contenido, esta oportunidad representa un paso más en su carrera. Sin embargo, la noticia no fue bien recibida por todos.

Conductores critican su elección

Durante una transmisión en vivo del programa Perro Chismazo, de Vaya Vaya TV, el conductor Héctor Navarro cuestionó duramente la decisión de la televisora.

“No entiendo cómo se les ocurre llevar a esa mujer que no tiene ni idea de cine”, expresó, al considerar que la cobertura de un evento de esta magnitud requiere experiencia en crítica cinematográfica.

Aunado a ello, la conductora Andy García mencionó que la creadora de contenido contaba con acreditación oficial, a lo que Navarro respondió en tono burlón que esta fue conseguida por la propia televisora.

Por su parte, Gerardo Escareño señaló que la empresa estaría apostando por creadores con gran número de seguidores para atraer a las nuevas generaciones, por lo que éste no dudo en decir:

"Oye, Javier Ibarreche que me parece maravilloso, me parece que este año no lo jala Azteca. No lo ha anunciado [...] y me parece un error. Un error garrafal. Sin embargo como ya nos tienen acostumbrados en Azteca a tomar est*pidas decisiones ahora se llevan a la Chingu Amiga que nada que ver."

Lo dije en Perro Chismazo con @vayavayatv y lo sostengo.

“La chinguamiga nada tiene que hacer en los premios Oscar”. pic.twitter.com/AuySerhLyC — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) March 4, 2026

Además, Escareño consideró que, existiendo múltiples críticos de cine en plataformas como TikTok, la televisora pudo optar por perfiles especializados en análisis cinematográfico en lugar de una figura enfocada principalmente en entretenimiento y comedia, a lo que Navarro añadió:

"Digamos que un poquito más que le gire la ardilla, porque la Chingu Amiga con la entrevista que le hizo Ricardo Cazares en Venga la Alegría donde le dan la bienvenida absurda. Nos queda claro que no tiene ni idea qué va a hacer. No tiene ni idea de qué personajes hay."

