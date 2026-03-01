Más Información

La narconómina y ataques a países de Medio Oriente: memes de la semana

La narconómina y ataques a países de Medio Oriente: memes de la semana

Soy mi memoria; fragmento del libro póstumo de Miguel León-Portilla

Soy mi memoria; fragmento del libro póstumo de Miguel León-Portilla

Fernando Sampietro: la pintura al servicio de la mente

Fernando Sampietro: la pintura al servicio de la mente

Vivir el mundo como lo hacen las lobas: entrevista a la escritora colombiana Sara Jaramillo Klinkert

Vivir el mundo como lo hacen las lobas: entrevista a la escritora colombiana Sara Jaramillo Klinkert

Todo por no tomar pulque

Todo por no tomar pulque

El silencioso terror de las puertas

El silencioso terror de las puertas

No hay duda de que, si no pasa algo raro el próximo , la película” será la gran ganadora del Oscar.

Ayer sumó más premios a su biblioteca al llevarse el codiciado apor parte de la Asociación de Productores (), que prácticamente determina a la vista de los votantes, cuál es la mejor cinta del año.

Lee también:

Casi a la misma hora, pero en, consiguió el galardón a Largometraje contemporáneo, mientras que “Frankenstein”, de Guillermo del Toro, se alzó con el de la categoría Película de época y la más reciente entrega de “Los 4 fantásticos”, con el de Película de Fantasía.

“Una batalla tras otra”, dirigida por Paul Thomas Anderson, llegó a la ceremonia cargando a cuestas los premios del Globo de Oro a Mejor película y el del sindicato de Directores.

Lee también:

Durante su discurso de aceptación, Anderson mandó un mensaje velado a los aún directivos de Warner (aunque sin mencionarlos), compañía productora del filme y que habría sido vendida a Paramount, tras el retiro de la oferta de Netflix.

“Sea cual sea el camino que te espere, tu trabajo este año es espectacular. Comparto esto contigo. Que saludes por mucho tiempo, pase lo que pase en el futuro. Es una batalla tras otra", dijo Anderson, de acuerdo con "Variety".

El Sindicato de Productores también premió a “Adolescencia”, "The Studio" y "The Pitt" en las categorías de Serie Limitada, Comedia y Drama, respectivamente.

Comunidad negra

En los NAACP Image Awards, que reconoce a la excelencia negra.”Pecadores” fue la triunfadora de la jornada al llevarse entre las estatuillas los premios a Película y Actor (Michael B. Jordan)

Lee también: Los BAFTA se disculpan con Michael B. Jordan y Delroy Lindo tras incidente racista

El histrión, que también buscará el Oscar, dedicó su premio a Chadwick Boseman, su compañero en “Black Panther”, fallecido en 2020.

"Como mi hermano, nuestro tiempo en este planeta es corto. Estaba viendo 'In Memoriam' y viendo lo rápido que pasan estas carreras y la vida de las personas, y lo que hacemos mientras estamos aquí en la Tierra”, expresó.

“Pecadores” también triunfó en los premios del Sindicato de Supervisores Musicales, entregados de igual forma este sábado, al llevarse el de Mejor Canción Escrita (“I lied to you”).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“Les damos de tragar basura”: Sergio Mayer se arrepiente de entrar a La Casa de los Famosos tras perder sus derechos en Morena. Foto: Tomada Instagram @sergiomayerb / Telemundo

“Les damos de tragar basura”: Sergio Mayer se arrepiente de entrar a La Casa de los Famosos tras perder derechos en Morena

Tunden a Pati Chapoy por pedir a Cazzu que se quede callada: la llaman “abuela de Ángela Aguilar". Foto: EFE/ Mario Guzmán/ Agustín Salinas/EL UNIVERSAL / AFP

Tunden a Pati Chapoy por pedir a Cazzu que se quede callada: la llaman “abuela de Ángela Aguilar”

José Manuel Figueroa habría demandado a Imelda Tuñón por ¡5 millones de pesos! tras acusaciones de abuso. Foto: Instagram

José Manuel Figueroa habría demandado a Imelda Tuñón por ¡5 millones de pesos! tras acusaciones de abuso

¿Qué estudios tiene Sergio Mayer? Morena suspende sus derechos políticos tras dejar su curul para ir a 'La Casa de los Famosos'. Fotos: Juan Carlos Reyes García / El Universal

¿Qué estudios tiene Sergio Mayer? Morena suspende sus derechos políticos tras dejar su curul para ir a 'La Casa de los Famosos'

Demi Moore, casi irreconocible a los 63 el look que desató furor en la Semana de la Moda de Milán. Foto: (AP Photo/Luca Bruno)

Demi Moore, casi irreconocible a los 63: el look que desató furor en la Semana de la Moda de Milán

[Publicidad]