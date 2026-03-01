No hay duda de que, si no pasa algo raro el próximo 15 de marzo, la película “Una batalla tras otra” será la gran ganadora del Oscar.

Ayer sumó más premios a su biblioteca al llevarse el codiciado a Mejor película por parte de la Asociación de Productores (PGA Awards), que prácticamente determina a la vista de los votantes, cuál es la mejor cinta del año.

Lee también: "One battle after another", ganadora del BAFTA por Mejor película y Mejor director; se llevó seis premios

Casi a la misma hora, pero en los premios del sindicato de directores de arte, consiguió el galardón a Largometraje contemporáneo, mientras que “Frankenstein”, de Guillermo del Toro, se alzó con el de la categoría Película de época y la más reciente entrega de “Los 4 fantásticos”, con el de Película de Fantasía.

“Una batalla tras otra”, dirigida por Paul Thomas Anderson, llegó a la ceremonia cargando a cuestas los premios del Globo de Oro a Mejor película y el del sindicato de Directores.

Lee también: “One battle after another” impone su ley

Durante su discurso de aceptación, Anderson mandó un mensaje velado a los aún directivos de Warner (aunque sin mencionarlos), compañía productora del filme y que habría sido vendida a Paramount, tras el retiro de la oferta de Netflix.

“Sea cual sea el camino que te espere, tu trabajo este año es espectacular. Comparto esto contigo. Que saludes por mucho tiempo, pase lo que pase en el futuro. Es una batalla tras otra", dijo Anderson, de acuerdo con "Variety".

El Sindicato de Productores también premió a “Adolescencia”, "The Studio" y "The Pitt" en las categorías de Serie Limitada, Comedia y Drama, respectivamente.

Comunidad negra

En los NAACP Image Awards, que reconoce a la excelencia negra.”Pecadores” fue la triunfadora de la jornada al llevarse entre las estatuillas los premios a Película y Actor (Michael B. Jordan)

Lee también: Los BAFTA se disculpan con Michael B. Jordan y Delroy Lindo tras incidente racista

El histrión, que también buscará el Oscar, dedicó su premio a Chadwick Boseman, su compañero en “Black Panther”, fallecido en 2020.

"Como mi hermano, nuestro tiempo en este planeta es corto. Estaba viendo 'In Memoriam' y viendo lo rápido que pasan estas carreras y la vida de las personas, y lo que hacemos mientras estamos aquí en la Tierra”, expresó.

“Pecadores” también triunfó en los premios del Sindicato de Supervisores Musicales, entregados de igual forma este sábado, al llevarse el de Mejor Canción Escrita (“I lied to you”).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc