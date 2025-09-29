Más Información

Nueva York.— One battle after another, la épica estadounidense de rebelión y resistencia de Paul Thomas Anderson, se estrenó con 22.4 millones de dólares en ventas de boletos en los cines de EU el fin de semana, según estimaciones.

Con One battle after another, el estudio hace una apuesta de más de 130 millones de dólares con la esperanza de que el público acuda a ver un drama poderoso de 170 minutos de uno de los autores más celebrados del cine.

Según muchos críticos, Anderson entregó la película del año. Protagonizada por Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor y Sean Penn, ha sido aclamada como una película repleta de muchos de los conflictos políticos de hoy.

Los pronosticadores del Oscar la han señalado como la favorita para ganar el premio a la mejor película de este año.

