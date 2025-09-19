Cientos de fans aguardaban tras las vallas con carteles que recordaban distintas etapas de Leonardo DiCaprio: desde Titanic hasta Once upon a time in Hollywood, pasando por el nuevo título que lo trae a México, Una batalla tras otra.

El calor no dio tregua. Y aún así, decenas de personas esperaron en el Parque Toreo Central, en Naucalpan, donde se montó la alfombra roja circular que permitió que muchos pudieran verlo de cerca.

A medida que avanzaba la tarde, los abanicos improvisados y las botellas de agua distribuidas por el staff se volvieron indispensables. Entre el público ondeaba una bandera de México, y aunque eran minoría, se alcanzaban a ver carteles dedicados a Benicio del Toro.

Minutos antes de las 19:00 horas, los conductores Javier Ibarreche y Lety Sahagún arrancaron el evento. La emoción no se pudo ocultar.

El bullicio se transformó en gritos cuando Leonardo DiCaprio, acompañado de Benicio del Toro y Chase Infiniti, descendió por las escaleras eléctricas para, sin rodeos, acercarse a los impacientes fans más cercanos para firmar autógrafos, tomarse fotos y repartir sonrisas.

A la par, el director Paul Thomas Anderson se unió a la celebración y la actriz Teyana Taylor envió un video disculpándose por no asistir.

No era solo un despliegue de glamour, también había un trasfondo poderoso: el estreno de Una batalla tras otra, un drama cómico de acción inspirado en la novela Vineland de Thomas Pynchon.

La cinta, ambientada en los 80, sigue a Bob (DiCaprio), un exradical venido a menos que entre cigarros y tragos debe enfrentar la misión más difícil: rescatar a su hija adolescente secuestrada.

Entre persecuciones, violencia y sátira, la película refleja la resistencia de grupos marginados frente a un poder estatal opresivo.

Con halo de insurrección

Ese eco político resonó con fuerza en la alfombra, en donde se abordó también cómo la política migratoria en Estados Unidos continúa dejando cicatrices.

Así como en la realidad miles se enfrentan a las deportaciones del ICE durante la administración de Trump, la cinta, que se estrena el 25 de septiembre, retrata a un grupo de revolucionarios que lucha por migrantes, afroamericanos y latinos.

“Mira, nadie quiere que alguien sea separado de su familia, y este es un tiempo muy atemorizante”, dijo DiCaprio, cuestionado por la prensa en la alfombra roja.

“Esta película, ya sabes, toca muchos de esos temas distintos: la división en nuestro país, la polarización, la idea de que hay extremismo en ambos lados, pero en el centro de todo está la humanidad y el cuidado por tu prójimo, por tu semejante. Y eso es lo que esperamos que la gente llegue a comprender”.

Y es que justo la voz del personaje de Leonardo DiCaprio es el corazón emocional de la cinta al encarnar a un antihéroe imperfecto que, aun en su decadencia, se aferra a lo que le quede de esperanza.

El público, que lo recibió con gritos de “Leo, Leo”, vitoreó esa parte humana: no todos los días se ve en México al actor con un filme así.

“Lo que me atrajo fue la idea de un personaje muy humano, que no era el típico arquetipo heroico tradicional”, explicó DiCaprio frente al público que lo miró con atención.

“Lo más loco fue leer el guion y pensar: estoy haciendo una película concebida para la pantalla grande, para que el público viva una experiencia teatral real. Es un concepto original, una idea original. Es lo que el público ha estado esperando. Así que, por favor, vayan a verla y disfrútenla”, añadió.

Todos en el escenario coincidieron en que la fuerza de Una batalla tras otra está en la visión de Paul Thomas Anderson.

“Sus películas son siempre inesperadas o multifacéticas. Esta es una de las de mayor escala: llena de acción, divertida y emotiva. Fue un honor ser parte de ella; creo que todos los que estamos aquí lo diríamos, y también los que no pudieron venir: haríamos cualquier cosa que Paul nos pidiera”, dijo Leo.

La debutante Chase Infiniti agregó que aún le cuesta creer que formó parte de un proyecto así. “Estoy agradecida con Paul por confiar en mí y guiarme en este camino. Desde el inicio sentimos que había algo especial. Somos un equipo”, compartió visiblemente emocionada.

Benicio del Toro, en español, lo resumió de manera contundente: “Es un personaje distinto… Paul, yo, Leo, todos nos unimos”, dijo entre gritos por el gesto.