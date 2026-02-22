Más Información

La "farsa" de los Therians y el despido de Marx Arriaga, en los memes de la semana

"Soy una sombra entre las manos de mis sombras": entrevista con Ana Clavel

Selena: el micrófono con lipstick

Mi lucha: la estafa del odio

“La tierra no es un botín de guerra, nos pertenece a todos”: entrevista con Delcy Morelos

Entre la política y el ideal: la sirena y el jubilado de Élmer Mendoza

Como se vaticinaba, "", la cinta de, triunfa en dos de las categorías más importantes de los , Mejor película y Mejor director; en total se encuentra compitiendo por 14 categorías.

Esto dijo Paul Thomas Anderson, al subir al escenario del Royal Festival Hall del Southbank Centre de Londres:

"Gracias, me siento como la chica más bonita de la habitación en este momento, esto es abrumador, me siento muy agradecido que aprecien esta pelicula, vean a mi casting, pero quiere agradecer especialmente a Leo (DiCaprio), Leo hacía las preguntas correctas para encontrar las respuestas", dijo y se dirigió también a su asistente de casting, con quien ha trabajado durante 21 años.

Se creía que el premio a Mejor película le podía ser arrebatado por "Sinners" de Ryan Coogler, o "Hamnet" de Maggie O'Farrell, pero fue la cinta, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, la que se llevó el galardón.

"Hay mucho que celebrar, hagamos las cosas sin temer", agregó.

El creador estadounidense también recibió un galardón por la categoría de Mejor director, así como por Guión adaptado.

Otra de las categorías que conquistó la cinta fue la de Mejor actor de reparto, gracias a la actuación de Sean Penn, como el coronel Steven J. Lockjaw; en esa misma categoría competía frente a su compañero de rodaje, Benicio del Toro que, a su vez, dio vida a Sergio St. Carlos.

Michael Bauman obtiene el premio BAFTA, en la categoría de Cinematografía. Foto: EFE / Tolga Akmen
Michael Bauman obtiene el premio BAFTA, en la categoría de Cinematografía. Foto: EFE / Tolga Akmen

El director de fotografía Michael Bauman fue galardonado, por su trabajo en la película, en la categoría de Cinematografía y Andy Jurgensen por Edición.

En total la película, dirigida por Paul Thomas Anderson, reunió la mayor cantidad de premios con seis galardones, consolidando su posición como favorita de cara a los Óscar dentro de tres semanas.

