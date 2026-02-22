Emma Stone, Glenn Close y Monica Bellucci son algunas de las actrices que ya arribaron a la alfombra roja de la 79° edición de los Premios Bafta, los cuales reconocen lo mejor del cine, la televisión y los videojuegos de realización británica y también de creación extranjera. ¿Qué producción se llevará más galardones?

En el caso de Stone ha sido nominada en la categoría de Mejor actriz por su trabajo en "Bugonia", cinta del director griego Yorgos Lanthimod.

Emma Stone en los Premios Bafta. Foto: AP / Alberto Pezzali

Glenn CloseGlenn Close en los Premios Bafta. Foto: AP / Alberto Pezzali

Close no cuenta con una nominación este año, pero, a lo largo de su trayectoria sí ha competido por el galardón, gracias a su actuación en las cintas "The wife" y "Hillbilly elegy", de 2019 y 2021, respectivamente.

Leonardo DiCaprio y Michael B. Jordan, ¿quién será premiado como Mejor actor?

Michael B. Jordan en los Premios Bafta. Foto: AP / Alberto Pezzali

Leonardo DiCaprio y Michael B. Jordan también han llegado a Royal Festival Hall, en donde se llevan a cabo los BAFTA; en Londres son alrededor de las 16:45 horas (4:45 pm) y la presencia de los actores, ambos nominados en la categoría de Mejor actor no puede pasar desapercibida pues, además, las cintas donde aparecen "One battle after another" ("Una batalla tras otra") y "Sinners" ("Pecadores") son las que están nominada en mayor número de categorías, en 14 y 13 de ellas, respectivamente.

Así como ocurre con la entrega de los Globos de Oro, los Premios Bafta también se han convertido en un predictor de los posibles resultados de los Oscar, sobre todo, porque este año, prácticamente, son los mismos artistas los que están nominado en las tres más importantes categorías; Dirección, Mejor actriz y Mejor actor.

(En breve más información)

