Con un “¡arriba Tehuantepec!”, Fernando Eimbcke y Fernanda Tovar triunfaron en la Berlinale, Festival Internacional de Cine, donde cada una de sus cintas obtuvo dos premios.

Moscas, de Eimbcke, una historia sobre una mujer que entabla una relación con un niño de nueve años, logró el Ecuménico y el Berliner Morgenpost Readers (de la prensa).

Y Chicas tristes, la ópera prima de Tovar acerca de dos adolescentes que deben pasar por la violencia sexual hacia una de ellas, se llevó a casa el Oso de Cristal y el Gran Premio a Mejor Película, ambos de Generation 14plus, sección dedicada a los públicos jóvenes.

“¡De Tehuantepec para el mundo!”, gritó en español Eimcbke al recibir el premio, en alusión al lugar de origen de Bastian Escobar, su niño no actor protagonista, aunque la historia se desarrolla en una ciudad.

“Son dos premios que siguen generando ruido a la película y eso es increíble, son bellos, sirven para que otros festivales se fijen en ella”, dijo instantes después Eréndira Núñez, una de las productoras, a EL UNIVERSAL.

Moscas ya fue comprada para estrenarse en países como Alemania, Francia, España, Portugal y Suiza. La cinta es una producción entre Teorema, compañía fundada por Michel Franco y Kinotitlán, de Eimbcke.

Chicas tristes, en tanto, generó una buena respuesta entre el público joven, pues aunque es una historia mexicana, los alemanes y de otras nacionalidades se vieron representados.

“No me cae mucho el 20 todavía de haber ganado”, señaló la directora Tovar a El Gran Diario de México, tras la ceremonia de la premiación oficial.

“Fue impresionante y conmovedora la reacción de la juventud, unas chicas me dijeron que nunca se habían sentido representadas y no sólo por la violencia que sufren (las mujeres en el mundo) sino por el tema de la amistad que se ve en ella”, apuntó.

Daniel Loustaunau, productor de Chicas tristes, informó que la próxima parada confirmada de la cinta será en el Cinelatino de Toulouse (Francia) y que la primera exhibición en Latinoamérica se tendrá en el verano.