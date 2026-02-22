Más Información

"Soy una sombra entre las manos de mis sombras": entrevista con Ana Clavel

"Soy una sombra entre las manos de mis sombras": entrevista con Ana Clavel

Selena: el micrófono con lipstick

Selena: el micrófono con lipstick

Mi lucha: la estafa del odio

Mi lucha: la estafa del odio

“La tierra no es un botín de guerra, nos pertenece a todos”: entrevista con Delcy Morelos

“La tierra no es un botín de guerra, nos pertenece a todos”: entrevista con Delcy Morelos

Entre la política y el ideal: la sirena y el jubilado de Élmer Mendoza

Entre la política y el ideal: la sirena y el jubilado de Élmer Mendoza

Cees Nooteboom (1933-2026): el viajero impenitente

Cees Nooteboom (1933-2026): el viajero impenitente

Con un “¡arriba Tehuantepec!”, Fernando Eimbcke y Fernanda Tovar triunfaron en la Berlinale, Festival Internacional de Cine, donde cada una de sus cintas obtuvo dos premios.

Moscas, de Eimbcke, una historia sobre una mujer que entabla una relación con un niño de nueve años, logró el Ecuménico y el Berliner Morgenpost Readers (de la prensa).

Y Chicas tristes, la ópera prima de Tovar acerca de dos adolescentes que deben pasar por la violencia sexual hacia una de ellas, se llevó a casa el Oso de Cristal y el Gran Premio a Mejor Película, ambos de Generation 14plus, sección dedicada a los públicos jóvenes.

“¡De Tehuantepec para el mundo!”, gritó en español Eimcbke al recibir el premio, en alusión al lugar de origen de Bastian Escobar, su niño no actor protagonista, aunque la historia se desarrolla en una ciudad.

“Son dos premios que siguen generando ruido a la película y eso es increíble, son bellos, sirven para que otros festivales se fijen en ella”, dijo instantes después Eréndira Núñez, una de las productoras, a EL UNIVERSAL.

Moscas ya fue comprada para estrenarse en países como Alemania, Francia, España, Portugal y Suiza. La cinta es una producción entre Teorema, compañía fundada por Michel Franco y Kinotitlán, de Eimbcke.

Chicas tristes, en tanto, generó una buena respuesta entre el público joven, pues aunque es una historia mexicana, los alemanes y de otras nacionalidades se vieron representados.

“No me cae mucho el 20 todavía de haber ganado”, señaló la directora Tovar a El Gran Diario de México, tras la ceremonia de la premiación oficial.

“Fue impresionante y conmovedora la reacción de la juventud, unas chicas me dijeron que nunca se habían sentido representadas y no sólo por la violencia que sufren (las mujeres en el mundo) sino por el tema de la amistad que se ve en ella”, apuntó.

Daniel Loustaunau, productor de Chicas tristes, informó que la próxima parada confirmada de la cinta será en el Cinelatino de Toulouse (Francia) y que la primera exhibición en Latinoamérica se tendrá en el verano.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Rey Carlos renuncia al trono? Exigen su salida tras liberación de expríncipe Andrés. Foto: AP

¿Rey Carlos renuncia al trono? Exigen su salida tras liberación de expríncipe Andrés

Fans reaccionan al desgarrador VIDEO de despedida que Eric Dane grabó en secreto para sus hijas. Foto: (Netflix via AP)

Fans reaccionan al desgarrador VIDEO de despedida que Eric Dane grabó en secreto para sus hijas

Cachan a Nodal lanzando ‘coqueta’ mirada a su violinista en concierto “Ya anda de alma enamorada otra vez”, dicen. Foto: Carlos Mejía / El Universal / Tomada de TikTok

Cachan a Nodal lanzando ‘coqueta’ mirada a su violinista en concierto: “Ya anda de alma enamorada otra vez”, dicen

Kim Kardashian. Foto: EFE

Kim Kardashian se lleva todas las miradas al posar en lencería nude de Skims

Cazzu vuelve a México con fuerza al Tecate Emblema y desata comparaciones con Ángela Aguilar. Foto: EFE / Giorgio Viera / AFP

Cazzu vuelve a México con fuerza al Tecate Emblema y desata comparaciones con Ángela Aguilar

[Publicidad]