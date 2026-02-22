Londres, 22 feb (EFE).- El actor estadounidense Sean Penn ganó este domingo el premio BAFTA, el más importante del cine británico, en la categoría de Mejor actor de reparto por su papel en la película "One battle after another" ("Una batalla tras otra"), de Paul Thomas Anderson, y dejó sin opciones a su compañero de pantalla, el puertorriqueño Benicio del Toro.

Sean gana pero no asiste a los BAFTA

El actor estadounidense, de 65 años, no asistió a la gala, por lo que no pudo subir al escenario del Royal Festival Hall de Londres ni pronunciar un discurso de ganador para celebrar su primer BAFTA, tras haberse ido de vacío hasta en tres ocasiones en esta cita cinematográfica.

Ambos actores, compañeros de elenco en la cinta, nominada en 14 categorías de los BAFTA, contendían por el mismo primerio, pero fue Penn quien fue reconocido, gracias a su interpretación como el cronel Steven J. Lockjaw; es el primer premio que recibe de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y la Televisión, aunque antes ya había sido nominado en tres ocasiones por las cintas "21 grams", "Mystic river" y por "Milk".

Por su parte, del Toro dio vida a Sergio St. Carlos, un líder de la comunidad migrante y, si bien, no se llevó el reconocimiento por los BAFTA, ya son cuatro los premios que acumula por este papel, otorgados por los National Board of Review, los Premios New York Film Critics Circle, Gotham Film Awards y los Toronto Film Critics Association Awards.

A diferencia de Penn, del Toro ya había recibido un premio BAFTA, por

La entrega de la 79° edición de los BAFTA ha supuesto una especie de predictor de lo que podría suceder en los Oscar ya que, en lo que respecta a las tres categorías principales de ambos premios, han nominado, prácticamente a los mismos cineastas y a los mismos actores.

Dirección

Paul Thomas Anderson – "Una batalla tras otra" (Ganador del gremio)

Yorgos Lanthimos – "Bugonia" (Nueva adhesión)

Ryan Coogler – "Pecadores"

Joachim Trier – "Valor sentimental"

Josh Safdie – "Marty Supreme"

Mejor Actor

Timothée Chalamet – "Marty Supreme"

Leonardo DiCaprio – "Una batalla tras otra"

Ethan Hawke –" Luna azul"

Michael B. Jordan – "Pecadores"

Jesse Plemons – "Bugonia"

Robert Aramayo – "I Swear"

Mejor Actriz

Emma Stone – "Bugonia"

Jessie Buckley – "Hamnet"

Renate Reinsve – "Valor sentimental"

Kate Hudson – "Song Sung Blue"

Rose Byrne – "If I Had Legs I’d Kick You"

Chase Infiniti – "Una batalla tras otra"

