ofreció un concierto sold out en la ciudad de Tucson, Arizona, donde brindó un espectáculo como parte de su gira Libre Corazón, en el que estuvo presente su esposo, el también cantante Christian Nodal, quien se mostró orgulloso de ella y hasta presumió una gorra que está dando de qué hablar entre los cibernautas.

Nodal, quien hace unos días recibió un Latin Grammy en Los Ángeles donde estuvo acompañado por Ángela, esta vez mostró el apoyo a su pareja al compartir en sus redes el momento en el que inicia su concierto; con emoticones de corazón y flores se mostró orgulloso de la intérprete.

Christian Nodal se mostró en redes orgulloso de su esposa Ángela Aguilar.
Christian Nodal se mostró en redes orgulloso de su esposa Ángela Aguilar.

Ángela se llevó los elogios del público, quienes en un momento del espectáculo, previo a que sonara "La tequilera", se pusieron de pie para dedicarle aplausos durante varios minutos, un gesto que la artista de 22 años agradeció de rodillas en el escenario.

Ángela Aguilar recibe elogios de su público en Tucson, Arizona, durante su gira Libre Corazón.
Ángela Aguilar recibe elogios de su público en Tucson, Arizona, durante su gira Libre Corazón.

@karlaaguilar4489 #angelaaguilar #tucson #concierto @Angela Aguilar :) #apoyo ♬ original sound - Karla Aguilar4489

La pareja no ha dejado de dar de qué hablar desde que se destapó su romance en junio de 2024, poco tiempo después de que Nodal anunciara su separación con la argentina Cazzu, con quien una hija.

Y aunque la pareja asegura que no existió ningún triángulo amoroso ni infidelidad de por medio, en redes opinan lo contrario, por lo que prácticamente todo lo que hace Christian, pero sobre todo Ángela, se vuelve motivo de crítica.

Como la palabra "amooor", dicha por la cantante el día que se casó con Nodal, dicha palabra aparece en una gorra como parte del merchandising de la gira de Ángela, y Nodal la presumió en sus redes con el mensaje:

"Un gran show conlleva un gran merch".

Christian Nodal presume gorra con palabra que dijo su esposa Ángela en su boda.
Christian Nodal presume gorra con palabra que dijo su esposa Ángela en su boda.

