El universo eterno de Rosario Castellanos, en un libro muy íntimo

Nacimientos mexicanos, en el Palacio de Iturbide

Presupuesto cultural 2026: dinero para áreas fantasma y nada para las nuevas

Rodrigo Imaz muestra cómo el sometimiento de Palestina llega hasta las latas de aluminio

El MoMA rendirá homenaje a Frida Kahlo y Diego Rivera con una muestra especial

Trump impone su apellido al histórico Centro Kennedy de Washington

En plena época de buenos deseos y sueños que se esperan cumplir, llega la primera película enteramente chiapaneca en la historia de México, contando una historia de resiliencia femenina.

Se trata de la comedia “Una artista en la familia”, ópera prima de Claudia Orantes, que aborda la vida de una mujer que es corrida de su casa y tendrá que aprender a ganarse la vida a sus 33 años de vida, en contra de su familia de linaje político, al tiempo que monta una obra musical con sus nuevos vecinos.

Michelle Betancourt (“El secreto de Selena”) encabeza el elenco en el que también se encuentran, entre otros, Pilar Mata, Alejandro de la Madrid, Lisa Owen y Carlos Aragón.

La cinta acaba de ser estrenada en la plataforma de Prime Video, siendo una producción de Chiapaneca Films.

“Justo venimos de ese ambiente de ser artistas y eres como la oveja negra al ser la única de la familia; la familia no quiere que te vaya mal económicamente, pero sabemos que no podemos renunciar a ello. Durante el rodaje teníamos un slogan de que no se puede vivir del arte, pero tampoco sin él”, cuenta Sandra Burgos, productora y co escritora del guion.

“Yo soy de Chiapas y viene (la historia) de todo este recorrido que tienes que vivir, es a partir de nuestras vivencias que sale la historia”, apunta por su parte Orantes.

Ambas creativas son gente de teatro, medio en el que muchas veces sus hacedores trabajan sin dinero y tampoco ganan mucho, cuando hay saldo a favor.

“Una artistas en la familia” fue una cinta que tardó casi diez años en su hechura, entre que no se concretaban colaboraciones económicas y que los fondos gubernamentales lo rechazaron algunas veces.

“Era de piden y no les dan”, bromea Burgos, recordando la letra de la canción infantil clásica “Aserrín, aserrán”.

Y fue hasta que ambas se convencieron de dejar de lado eso y estar seguras que lo deseaban hacer el filme, que las cosas comenzaron a caer una por una. Empresarios chiapanecos comenzaron a dar recursos, el crew se fue conformando con gente de la entidad y los actores fueron atraídos por el guion aunque sólo les podían pagar una mínima parte de lo que tradicionalmente cobran.

Mucho del crew vino de egresados de una escuela en Chiapas que sólo funcionó por tres años, pues no había trabajo para ellos.

“Salieron aproximadamente 25 jóvenes cineastas sin trabajo, les pudimos pagar una cantidad módica, pero ellos con la experiencia del estudio fueron la base más importante”, detalla Orantes.

