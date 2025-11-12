Más Información

Maitena gana el Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedo 2025

FOTOS: Entre grietas y goteras, estudiantes toman clases de música en el Centro Ollin Yoliztli

Autoridades españolas recuperan piezas del patrimonio histórico de México y Ecuador

El escritor David Szalay conquistó el Booker Prize 2025 con "Flesh"

Se agrava crisis en escuela de música del Centro Ollin Yoliztli

“El mundo cada vez es más empujado hacia el autoritarismo”: Gioconda Belli, ganadora del Premio Carlos Fuentes 2025

alcanzó el reconocimiento gracias a su papel de Dawson Leery, el galán soñador de la serie “Dawson’s Creek”; ahora, a más de dos décadas de su final, el actor vuelve a recurrir a su personaje, pero esta vez por una razón que va mucho más allá de la fama: salvar su vida.

En noviembre del 2024, Van Der Beek reveló a la revista "People" que había sido diagnosticado con cáncer colorrectal en etapa tres y estaba bajo cuidados médicos.

Pero, debido a los altos costos del tratamiento, el actor ha tomado la decisión de subastar varias de sus pertenencias, las cuales incluyen objetos originales de la serie que lo lanzó a la popularidad.

De acuerdo con información publicada por la revista "People", entre los objetos que entrarán a la subasta se encuentra el collar que Dawson regaló a Joey Potter (Katie Holmes) durante el baile de graduación, valuado entre 26 mil y 52 mil dólares. También saldrá a la venta la camisa que Van Der Beek usó en el episodio piloto, estimada en 4 mil dólares.

La colección será parte del evento Winter Entertainment Memorabilia Live Action, organizado por la casa Propstore, que se celebrará del 5 al 7 de diciembre.

“Aunque me inunda la nostalgia al desprenderme de estos objetos, me complace poder ofrecerlos a través de la subasta y compartirlos con quienes han apoyado mi trabajo a lo largo de los años”, dijo el intérprete al medio.

A pesar de los difíciles momentos que enfrenta, el actor ha convertido su historia en una forma de inspirar a otros pacientes compartiendo algunos detalles de su vida y su enfermedad en las redes sociales.

“A veces los giros de la vida te llevan a lugares inesperados, y uno aprende a soltar lo que antes creía indispensable”, finalizó.

