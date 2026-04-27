Flor Vigna rompe el invicto de Alana Flores en Supernova y desata una lluvia de memes en redes; usuarios no perdonan

La streamer mexicana Alana Flores sufrió su primera derrota en el boxeo de creadores durante el evento Supernova, celebrado el 26 de abril en la Arena CDMX.

La caída ante la argentina Flor Vigna no solo rompió su racha invicta, también provocó una ola de reacciones, críticas y memes en redes sociales.

El combate, que era uno de los más esperados de la noche, terminó en decisión unánime, marcando un giro inesperado en la carrera de la influencer regiomontana dentro del ring.

Así se vivió el tenso careo entre Alana Flores y Flor Vigna. Foto: Instagram @supernovaboxing

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¿Qué pasó en la pelea entre Alana Flores y Flor Vigna?

El enfrentamiento estuvo marcado por intensidad y desgaste físico desde el inicio. En el primer round, Alana Flores mostró mayor precisión en sus golpes, aunque Flor Vigna respondió con firmeza, dejando claro que no sería una rival sencilla.

Para el segundo asalto, el ritmo subió: ambas conectaron combinaciones importantes, pero el cansancio comenzó a hacerse evidente. La pelea se volvió más estratégica, con intercambios constantes y menor movilidad.

Alana pierde su invicto ante Flor Vigna. Foto: Especiales

En el tercer round, la argentina tomó ventaja tras conectar dos uppercuts contundentes desde el inicio. Aunque Flores resistió, el desgaste ya afectaba su rendimiento y la potencia de sus golpes.

El último asalto fue una prueba de resistencia. A pesar del agotamiento, ambas buscaron cerrar con fuerza. Flores intentó recuperar terreno con golpes más certeros, mientras Vigna manejó mejor la distancia y el desplazamiento en el ring.

Finalmente, las tarjetas de los jueces (39-37, 39-37 y 40-36) le dieron la victoria a Flor Vigna por decisión unánime.

Flor le arrebata el invicto a Alana Flores. 🥊✨ #SupernovaGenesis pic.twitter.com/SC6245AHhn — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) April 27, 2026

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Los mejores memes que dejó el invicto de Alana Flores

Tras el anuncio del resultado, plataformas como X (antes Twitter) se llenaron de memes y comentarios. La derrota de Alana Flores no pasó desapercibida y generó todo tipo de reacciones.

Algunos usuarios celebraron la caída de la streamer, recordando que había mantenido una racha ganadora en peleas anteriores dentro del mundo del boxeo de creadores. Otros incluso sugirieron que su popularidad había influido en su desempeño reciente.

Flor Vigna le ganó a Alana



* Todo México... pic.twitter.com/umZADR39qM — La Abuela García®™ (@rthur013) April 27, 2026

También hubo críticas por el momento en que Flores anunció su retiro tras la pelea, ya que internautas consideraron que opacó la victoria de Flor Vigna, quien debutó con fuerza en este tipo de eventos. A continuación te dejamos los mejores.

Los mejores memes que dejó la derrota de Alana Flores contra Flor Vigna. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes que dejó la derrota de Alana Flores contra Flor Vigna. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes que dejó la derrota de Alana Flores contra Flor Vigna. Foto: Captura de pantalla

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