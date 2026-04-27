La noche de este domingo en el evento "Supernova Génesis", transmitido en Netflix no solo destacó por los combates, sino también por las fallas durante las presentaciones musicales de Ozuna y Carín León, que rápidamente se volvieron virales en redes sociales.

Ozuna, entre playback y descoordinación

El intérprete urbano fue el encargado de poner ritmo al evento con temas como “Criminal” y “Taki Taki”, pero su presentación no pasó desapercibida por detalles técnicos y de ejecución.

Durante “Me niego”, Ozuna mostró momentos de descoordinación, alejando el micrófono mientras la voz continuaba, lo que evidenció el uso de playback. Además, su desempeño fue señalado por algunos usuarios como irregular, con movimientos exagerados y lapsos de desconexión con la pista.

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A pesar de ello, el público presente respondió con entusiasmo en una velada que también incluyó peleas como Alana vs. Flor Vigna y Karely Ruiz vs. Kim Shantal.

Le cambian la canción a Carín León

Uno de los momentos más incómodos de la noche ocurrió durante la presentación de Carín León, cuando se registraron fallas de audio que interrumpieron su actuación.

El incidente más comentado llegó cuando, en pleno cambio de canción, la producción reprodujo un tema incorrecto. Ante esto, el cantante reaccionó en vivo:

“Esa rola no es mía”, dijo, antes de detener su presentación.

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Las fallas no pasaron desapercibidas y usuarios en redes sociales reaccionaron con críticas y bromas hacia la producción del evento.

“Carín León la neta se la rifó, pero qué onda con la producción”, “no era broma que no era su canción”, fueron algunos de los comentarios que circularon.

Aunque “Supernova Génesis” reunió figuras del entretenimiento y el deporte, la conversación digital se centró en los errores técnicos, dejando en segundo plano las peleas y consolidando el evento como tendencia por razones inesperadas.

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