Carín León volvió a poner el nombre de la música mexicana en alto. Y es que, esta tarde, el originario de Hermosillo se convirtió en uno de los ganadores de los Premios Grammy 2026.

El intérprete de "Primera cita" logró llevarse a casa el gramófono en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea, por su disco "Palabra de To's (seca)".

León se impuso a otras grandes estrellas como Fuerza Regida, Grupo Frontera, Bobby Pulido y Paola Jara, quienes competían en la misma terna.

Tras darse a conocer la noticia, el intérprete hizo uso de sus redes sociales para agradecer el reconocimiento, mismo que dedicó a su familia, equipo de trabajo y fans:

"Gracias a mi familia, que siempre estuvo firme; a mi equipo, que ha caminado a mi lado en las buenas y en las duras; y sobre todo al público, que canta estas canciones como si fueran suyas", escribió.

Por último se dijo orgulloso de sus raíces y aseguró que la nuestra música vive su mejor momento: "La música mexicana está más viva que nunca y hoy nos toca celebrarla en grande. De corazón: gracias y que siga sonando la música de México".

Esta es la segunda victoria de Carín León en los Grammy. El primero llegó en noviembre, cuando “Palabra de To’s” se impuso en la misma categoría durante los Latin Grammy 2025, ceremonia en la que también fue nominado a Álbum del Año.

Este reconocimiento marca el inicio de uno de los años más importantes en la carrera del artista. En marzo llevará a Hermosillo La Cura Fest, creado por él mismo, con un cartel que incluye a Alejandro Sanz. Mientras que en septiembre próximo se convertirá en el primer artista latino en presentarse en la Sphere de Las Vegas.

