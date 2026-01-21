Más Información

“El adiós”, teatro del absurdo contra la violencia

“El adiós”, teatro del absurdo contra la violencia

“Con represión más dura, la supremacía blanca busca volver”: Françoise Vergès

“Con represión más dura, la supremacía blanca busca volver”: Françoise Vergès

Brecht, Manuel de Falla y actividades por el año dual México-Francia en la programación de 2026 de la Compañía Nacional de Ópera

Brecht, Manuel de Falla y actividades por el año dual México-Francia en la programación de 2026 de la Compañía Nacional de Ópera

LANZA atelier, estudio de arquitectura mexicano, elegido para hacer el pabellón de la galería Serpentine

LANZA atelier, estudio de arquitectura mexicano, elegido para hacer el pabellón de la galería Serpentine

Abre nuevo museo interactivo sobre la historia del pan

Abre nuevo museo interactivo sobre la historia del pan

Recontrata Secretaría de Cultura a los 31 bibliotecarios despedidos de la Vasconcelos; hoy regresaron a sus labores

Recontrata Secretaría de Cultura a los 31 bibliotecarios despedidos de la Vasconcelos; hoy regresaron a sus labores

El cantante Carín León pospuso las presentaciones que tenía programadas los días 22 y 23 de enero en el Palenque de la Feria de León, luego de ser diagnosticado con dengue.

A través de un comunicado, el equipo del intérprete de 36 años informó que el artista se encuentra siguiendo indicaciones médicas para lograr una pronta recuperación, por lo que se tomó la decisión de reprogramar los conciertos priorizando su estado de salud y la calidad del espectáculo.

Las nuevas fechas confirmadas quedaron de la siguiente manera: el concierto originalmente previsto para el 22 de enero se realizará el 5 de febrero, mientras que el del 23 de enero se llevará a cabo el 6 de febrero.

Lee también:

El management de Carín León aclaró que los boletos adquiridos con anterioridad seguirán siendo válidos para las fechas correspondientes, sin necesidad de realizar cambios adicionales.

Finalmente, se agradeció la comprensión del público ante esta situación, y se reiteró que la decisión se tomó pensando en el bienestar del cantante y en ofrecer un show en óptimas condiciones.

Lee también:

¿Qué es el dengue?

El dengue es una enfermedad viral transmitida por mosquitos (principalmente Aedes aegypti) que causa fiebre alta, dolores intensos (cabeza, ojos, músculos, huesos) y erupciones cutáneas, pudiendo evolucionar a una forma grave con shock y sangrado, es crucial la atención médica inmediata ante los primeros síntomas como dolor abdominal severo o vómitos persistentes.

Los síntomas suelen aparecer entre 4 a 10 días después de la picadura y duran de 2 a 7 días.

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Impacta la millonaria riqueza de los padres de Nicola Peltz en plena tensión con la familia Beckham. Foto: (AP Photo/Vianney Le Caer, File)

Impacta la millonaria riqueza de los padres de Nicola Peltz en plena tensión con la familia Beckham

“Quiere ser ella” acusan a Ángela Aguilar de copiar a Cazzu con el mismo anillo. Foto: Tomada de Instagram @angela_aguilar_ / Youtube Los Ángeles Azules.

“Quiere ser ella”: acusan a Ángela Aguilar de copiar a Cazzu con el mismo anillo

David Beckham rompe el silencio tras polémica publicación de Brooklyn… y la supuesta ex amante, la niñera, elige bando. Foto: AP/AFP/Instagram

David Beckham rompe el silencio tras polémica publicación de Brooklyn… y la supuesta ex amante, la niñera, elige bando

Jennifer Garner expone a Ben Affleck; dice que “está obsesionado con Beyoncé”. Foto: AP/AFP

Jennifer Garner expone a Ben Affleck; dice que “está obsesionado con Beyoncé”

Kylie Jenner. Foto: Vía Grosby Group

Kylie Jenner lleva la moda al límite con un ajustado vestido de látex rojo

[Publicidad]