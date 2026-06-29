Iván Escalante Ruiz, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó que 79% de la estaciones de servicio de gasolina han cumplido con el acuerdo de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización y venden en menos de 27 pesos el precio del diésel.

En conferencia de prensa presidencial, el procurador destacó que el precio del diésel se vende en promedio en 27.10 pesos.

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“En el seguimiento semanal que realizamos desde el 10 de mayo desde que la Presidenta se reunió con los empresarios gasolineros para tener este acuerdo en el que el precio del diésel debe estar en menos de 27 pesos. Es un acuerdo voluntario".

"Ya tenemos un 79% de cumplimiento de las estaciones que venden en menos de 27 pesos el litro. El precio promedio que tenemos al 26 de junio es de 27 pesos con 10 centavos. Nos vamos acercando poco a poco al objetivo de los 27 pesos”, destacó.

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