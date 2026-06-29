Ante la presentación de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el perdón es lo mejor que puede haber, porque engrandece a los pueblos.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reconoció al Rey Felipe VI de España, porque dio un paso al hablar de los abusos durante La Conquista.

Adicionalmente, explicó que durante la reunión que sostuvo el jueves pasado "le insistí muchísimo es que el perdón y, más allá del propio perdón, lo más importante para México es la identidad que representa para todas y todos los mexicanos el reconocimiento de los pueblos".

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“Si nosotros seguimos pensando en una visión eurocentrista y no en la visión que viene desde antes, desde las grandes civilizaciones y el reconocimiento del valor que los pueblos le han dado a la identidad de México, esta identidad colectiva y no individualizada, si no reconocemos eso, entonces vamos a seguir promoviendo el racismo y el clasismo”, dijo.

En ese sentido, destacó que después de 300 años de colonia española y 200 años de independencia, el 20% de la población mexicana continúa identificándose como indígena.

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“Todas las mexicanas y los mexicanos, independientemente si nos reconocemos como indígenas o no, tiene una responsabilidad y es reconocer esos valores, esa pluriculturalidad que es parte de nuestra identidad”, expresó.

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