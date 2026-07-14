René “N” fue detenido por efectivos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cuando viajaba por el viaducto elevado Tlalpan, en la Ciudad de México, con más de medio millón de pesos en efectivo.

Al no acreditar su legal procedencia, el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), lo presentó ante un juez federal que lo vinculó a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero). Sin embargo, llevará su proceso penal en libertad provisional.

La FGR informó que recabó los datos de prueba suficientes y solicitó audiencia inicial en la que formuló imputación contra Rene “N”, detenido con un total de 550 mil pesos en efectivo en la autopista México-Cuernavaca, dirección Ciudad de México, en el tramo viaducto elevado Tlalpan.

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En consecuencia, agregó en un comunicado, solicitó el auto de vinculación a proceso, mismo que le fue otorgado por la autoridad judicial. Además, le concedieron tres meses de plazo para la investigación complementaria.

René “N” fue detenido cuando viajaba por el viaducto elevado Tlalpan, en la Ciudad de México, con más de medio millón de pesos en efectivo. Foto: Especial

“A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente”, reportó la Fiscalía General de la República.

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