El general Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, destacó avances prioritarios en los proyectos ferroviarios del gobierno de México.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 20 de mayo en Palacio Nacional, el general Vallejo destacó el avance en el Tren Maya de carga con cuatro grandes complejos en Palenque, Poxilá, Progreso y Cancún.

Ya está facturando por conceptos de carga, dijo Vallejo al señalar el movimiento de insumos estratégicos. Además, refrendó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) continúa participando en los proyectos ferroviarios en coordinación con las distintas dependencias.

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Expuso que la vía férrea Ciudad de México-Pachuca lleva un avance de 34.80%; Ciudad de México- Querétaro, 15.18%; desarrollo de ingeniería básica con 25.30%; e infraestructura de carga ferroviaria, 47.80%.

Aseguró que la obra de la Ciudad de México a Pachuca “avanza sin contratiempos”, mientras que a Querétaro hay algunas rectificaciones a la vía de carga, en el marco del avance del transporte de pasajeros.

Refirió que en el Tren Maya de carga suman más de 101 kilómetros de vías interiores y patios de maniobra para vías de carga. Destacó la conexión en Palenque que ya forma parte de la red ferroviaria nacional.

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Al refrendar el compromiso constitucional, el general Vallejo indicó que la Sedena continuará participando en la construcción de derechos de vía para abrir más frentes de construcción.

Mencionó que también se trabaja con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y con el Instituto Nacional de Antropología (INAH).

Agradeció Vallejo a la gente su compresión por los trabajos realizados y que sigan apoyando para concretar las obras ferroviarias.

em/apr