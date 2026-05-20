La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mostró que la paz en México mejoró en 2025, según un informe del Instituto para la Economía y la Paz.

En su conferencia mañanera de este miércoles 20 de mayo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mostró el Índice de Paz 2026: Identificación y medición de los factores que impulsan la paz y aseguró que “la honestidad da resultados”.

“En 2025 la paz en México mejoró un 5.1%, lo que representa la mejora más significativa en la paz en al menos una década. Esta mejora es la mayor en la historia del Índice de Paz en México. Esta mejora también representa el sexto año de avance tras cuatro años de deterioro sustanciales”, leyó.

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“O sea, más paz, más seguridad reconocido internacionalmente. A ver qué va a decir Loret de Mola y otros. La honestidad da resultados”, expresó.

Mencionó que este informe lo hacen distintas instituciones nacionales y extranjeras, con un panel de expertos independientes sin fines partidistas.

Sheinbaum: "Con la llegada de AMLO comenzó a construirse la paz"

Este documento reconoce que con la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador cambió la tendencia, declaró la Mandataria federal.

“Con la llegada de López Obrador comenzó a construirse la paz”, declaró.

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Al destacar su estrategia de Seguridad, dijo que a un año de que entró al gobierno, es la mejora mayor que ha habido en los últimos años: “¿Qué quiere decir eso? Que hay resultados”.

En el Salón Tesorería, acusó que en el gobierno del expresidente Felipe Calderón se dejó entrar a las agencias de estadounidenses y se dio “la guerra contra el narco”.

“El gobierno de Calderón les abrió las puertas”, dijo Sheinbaum en relación a la participación de las agencias de Estados Unidos en territorio mexicano.

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