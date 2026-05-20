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La presidenta mostró que la paz en México mejoró en 2025, según un informe del Instituto para la Economía y la Paz.

En su conferencia mañanera de este miércoles 20 de mayo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mostró el Índice de Paz 2026: Identificación y medición de los factores que impulsan la paz y aseguró que “la honestidad da resultados”.

“En 2025 la paz en México mejoró un 5.1%, lo que representa la mejora más significativa en la paz en al menos una década. Esta mejora es la mayor en la historia del . Esta mejora también representa el sexto año de avance tras cuatro años de deterioro sustanciales”, leyó.

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“O sea, más paz, más seguridad reconocido internacionalmente. A ver qué va a decir Loret de Mola y otros. La honestidad da resultados”, expresó.

Mencionó que este informe lo hacen distintas instituciones nacionales y extranjeras, con un panel de expertos independientes sin fines partidistas.

Sheinbaum: "Con la llegada de AMLO comenzó a construirse la paz"

Este documento reconoce que con la llegada del expresidente cambió la tendencia, declaró la Mandataria federal.

“Con la llegada de López Obrador comenzó a construirse la paz”, declaró.

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Al destacar su estrategia de Seguridad, dijo que a un año de que entró al gobierno, es la mejora mayor que ha habido en los últimos años: “¿Qué quiere decir eso? Que hay resultados”.

En el Salón Tesorería, acusó que en el gobierno del expresidente Felipe Calderón se dejó entrar a las agencias de estadounidenses y se dio “la guerra contra el narco”.

“El gobierno de Calderón les abrió las puertas”, dijo Sheinbaum en relación a la participación de las agencias de Estados Unidos en territorio mexicano.

apr

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