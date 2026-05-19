La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el “Nuevo Proyecto de General Motors de México para México”, en el marco del Plan México.

En Toluca, Sheinbaum Pardo celebró que ya es una realidad la producción de vehículos en nuestro país y reconoció que el Aveo es su modelo favorito y lo usaba desde antes de que llegara a la Presidencia de la República.

El presidente y director general de General Motors (GM) México, Francisco Garza Rodríguez, anunció que para atender la demanda del mercado mexicano, a partir de 2027 iniciará el ensamble local de unidades para el mercado nacional con la meta de alcanzar una capacidad aproximada de 80 mil vehículos anuales hacia 2030.

Lee también Van por revertir reserva por cinco años de información de elección de consejeros del INE; alistan versiones públicas en micrositio

En este nuevo capítulo, detalló Garza Rodríguez, se estarán ensamblando localmente los “modelos favoritos” de los mexicanos: En 2027 el Chevrolet Groove y posteriormente se sumará el Chevrolet Aveo, “el favorito de la Presidencia” y el más vendido en el mercado mexicano.

La presidenta Claudia Sheinbaum contó que ante la imposición de aranceles por parte del presidente estadounidense Donald Trump a todos los países, lo primero que hizo su gobierno fue reunirse con las empresas automotrices. Reconoció que los trabajadores mexicanos “son los mejores del mundo y en particular en la industria automotriz”.

“Quiero agradecer a General Motors porque eso, que fue una idea hace poco más de un año, hoy es una realidad. De verdad muchísimas gracias, es la visión de creer en México, de pensar en México y de pensar en las y los trabajadores mexicanos. Este es el Plan México”, expresó al sentirse “muy positiva”.

Lee también Dan dos años de cárcel a sujeto por tráfico de 2 mil 200 kilos de aletas de tiburón; juez impone reparación del daño por 4 mdp

“Siempre hay que ser positivo, pero en particular cuando nos reunimos y cuando trabajamos juntos, salimos adelante. Y eso es lo que hoy estamos viendo, así que muchas gracias de verdad a General Motors, gracias a las y los empresarios de México. Gracias a las y los trabajadores de México porque juntos siempre salimos adelante”, externó.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, celebró el anuncio de General Motors en el marco del Plan México y apuntó que para 2029 nuestro país tendrá la producción de 80 mil vehículos “con más y más y más componentes” hechos en territorio mexicano.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, destacó el desarrollo de General Motors y reafirmó la confianza que hay en la entidad con la creación de empleos, desarrollo de la economía local y apoyo a los y las jóvenes.

Lee también Morena está infectado del crimen organizado "hasta la médula", acusa Alito Moreno; condena "gobierno de narcopolíticos"

Resaltó Gómez inversiones de empresas globales alineadas con el Plan México y agradeció a la titular del Ejecutivo federal por las acciones implementadas para el bienestar de las personas mexiquenses, como el Plan Integral Oriente y en salud, educación, vivienda y movilidad, entre otras.

em/apr