Hoy arranca el Apertura 2026. Los encargados de dar la patada inicial son el Necaxa y el Atlante, dos equipos que dan vida al clásico más viejo del país.

No había mejor escenario para el regreso de los Potros de Hierro a Primera División que enfrentar a su histórico rival, en un duelo que desentierra y revive el denominado Padre de Todos los Clásicos.

Félix Fernández, exportero del cuadro azulgrana, se siente halagado de tener a los Rayos como su primer rival, en el ansiado regreso al máximo circuito.

“En el regreso del Atlante —después de 12 años— a la Primera División, el hecho de que nos dé la bienvenida —en Aguascalientes— el Necaxa, es un halago para los atlantistas. Es buena esta posibilidad de regresar contra un equipo con el que se retomaron enfrentamientos memorables en los años 90”, compartió el hoy analista de Fox para EL UNIVERSAL Deportes.

“[Era] una rivalidad muy pasional, muy familiar también, que contaba con estadios llenos y con muchísima afición interesada”, agregó Fernández.

El exatlantista describe el duelo como “un partido muy atípico; es muy difícil de pronosticar, porque hay demasiados cabos sueltos en este juego”, ya que el equipo hidrocálido también ha sufrido algunas bajas, tal como sucedió con el Atlante.

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La última vez que se enfrentaron en Primera División fue el 16 de abril de 2011, cuando el Necaxa y los Potros firmaron un empate (1-1) que mandó a los Rayos a la extinta categoría de ascenso, por lo que el partido de esta noche tiene mucho sabor de por medio.

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