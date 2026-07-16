Washington.- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró que Cuba contribuyó a forjar la extrema izquierda en el país y el continente en el discurso inaugural de la Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político celebrada en Washington.

"La vasta red de inteligencia e ideológica del régimen cubano contribuyó a forjar la extrema izquierda en nuestro país y en nuestro hemisferio, y permanece inextricablemente vinculada a los grupos y movimientos de extrema izquierda en todo Occidente y más allá de sus fronteras", afirmó Rubio, de origen cubano.

La coalición, formada por 60 países (aunque aún no se ha especificado cuáles), se reunió para abordar lo que la Administración de Donald Trump considera un resurgimiento internacional del "terrorismo político de extrema izquierda" en distintas partes del mundo.

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"El terrorismo político de extrema izquierda es una amenaza real y transnacional que ha existido durante décadas, pero que ahora está experimentando un resurgimiento", explicó Rubio.

"Resentimiento ponzoñoso, disfrazado de igualdad"

El secretario de Estado realizó un repaso de algunos episodios violentos a lo largo de la historia y aseguró que "la violencia de izquierda no solo fue justificada; fue tratada como algo sacrosanto, una categoría protegida en sí misma".

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"Puede adoptar diversos lemas e ideologías según el lugar y la época. Pueden llamarse anticapitalistas, antiimperialistas, comunistas, anarquistas o marxistas. Pero su naturaleza fundamental es siempre la misma. Se trata de un resentimiento ponzoñoso, disfrazado con el lenguaje de la igualdad", denunció.

Rubio dedicó parte de su discurso a criticar el comunismo: "Una de las críticas que a veces se escuchan sobre el comunismo, por ejemplo, es que suena bien en teoría pero nunca funciona en la práctica. En realidad, eso no es cierto. El comunismo no suena bien ni siquiera en teoría", añadió.

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Según el Departamento de Estado, "el terrorismo antigubernamental de extrema izquierda es ahora responsable de más ataques y complots en Estados Unidos que cualquier otra categoría ideológica".

"Los grupos de extrema izquierda fueron responsables del 63% de todos los ataques o complots antigubernamentales registrados, así como de tres de las cuatro muertes por atentados antigubernamentales ocurridas en Estados Unidos en 2025", informaron en un comunicado.

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