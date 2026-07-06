Con la llegada del verano y el aumento drástico de las temperaturas, nuestro cuerpo experimenta una mayor demanda de hidratación y nutrientes esenciales para regular su temperatura y mantener la energía.

La naturaleza, en su infinita sabiduría, nos ofrece lo que necesitamos: alimentos frescos y con un alto contenido de agua y antioxidantes.

Optar por ingredientes de temporada no solo garantiza un sabor más intenso y un precio más accesible, sino que asegura que estás consumiendo nutrientes en su punto máximo de concentración, ideales para combatir el estrés oxidativo provocado por la radiación solar.

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Frutas y verduras de verano con más beneficios a la salud

HIGO

Es una excelente fuente de pectina, la cual forma un gel en el tracto digestivo que ayuda a retrasar la absorción de grasas y azúcares, contribuyendo al control de la glucosa y a la reducción del colesterol LDL en sangre.

Además, aporta una cantidad significativa de calcio y potasio; este último es un mineral esencial que contrarresta los efectos del sodio, ayudando a regular la presión arterial y a mantener el equilibrio de líquidos en el organismo. Su contenido de antioxidantes polifenólicos protege a las células del daño oxidativo.

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Sabías que… los higos no son técnicamente una fruta, sino una inflorescencia invertida. Las flores crecen dentro de la vaina en forma de pera, lo que requiere un proceso de polinización muy especial y único en la naturaleza.

En la cocina: hornéalos partidos a la mitad con un toque de queso de cabra y nueces para una botana saludable, o agrégalos frescos a tus ensaladas de hojas verdes.

Aunque el color puede confundir, con práctica es sencillo reconocer cuándo un higo está listo. Foto: Freepik

CIRUELA

Ricas en antocianinas, potente antiinflamatorio que ayuda a combatir el estrés oxidativo relacionado con enfermedades crónicas y el envejecimiento celular.

También contienen una buena cantidad de vitamina C, necesaria para optimizar la función del sistema inmunológico y mejorar la absorción del hierro. Su aporte de fibra, sumado a la presencia natural de sorbitol en algunas variedades, promueve un tránsito intestinal saludable y previene el estreñimiento.

Sabías que… su versión deshidratada, la ciruela pasa, es famosa a nivel mundial por su alta concentración de sorbitol, un aliado natural contra el estreñimiento.

En la cocina: puedes picarlas para preparar una salsa fresca (tipo pico de gallo) con chile serrano y cilantro para acompañar tus platillos.

Foto: Freepik

MANGO

Excelente fuente de betacaroteno y vitamina C. Estos nutrientes actúan como potentes antioxidantes que respaldan la salud ocular, previenen la degeneración macular y son esenciales para la síntesis de colágeno, lo que favorece la salud de la piel y la cicatrización de tejidos.

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Además, contiene enzimas digestivas como la amilasa, que ayudan a descomponer los carbohidratos, facilitando la digestión , y aporta fibra prebiótica que favorece a la microbiota intestinal.

Sabías que… el árbol de mango es considerado sagrado en algunas culturas de la India, donde sus hojas se utilizan para adornar bodas y celebraciones como símbolo de fertilidad y buena suerte.

En la cocina: prepáralo en una ensalada tropical picado en cubos junto con aguacate, espinacas y cebolla morada.

Foto: Unsplash.

CHAYOTE

Por su alto contenido de agua y su bajo aporte calórico y de sodio, lo vuelve ideal para planes de alimentación enfocados en el control de peso y la salud cardiovascular. Aporta potasio, vitamina C y folato (vitamina B9), el cual es indispensable para la división celular y la formación de glóbulos rojos.

Al ser una hortaliza de muy fácil digestión y baja en fibra insoluble severa, es sumamente amigable con estómagos sensibles o personas que sufren inflamación intestinal.

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Sabías que… aunque solemos tratarlo como verdura, botánicamente es una fruta que pertenece a la familia de las cucurbitáceas, compartiendo origen con la sandía, el melón y el pepino.

En la cocina: consúmelo crudo y rallado en ensaladas con limón y sal de grano, o utilízalo como base para espesar cremas de verduras sin necesidad de usar lácteos o harinas.

Foto: Pexels.

VERDOLAGAS

Destaca de manera excepcional por ser una de las pocas plantas terrestres que contiene cantidades significativas de ácidos grasos omega 3, esenciales para reducir los marcadores de inflamación sistémica y proteger la salud del cerebro y el corazón.

Asimismo, posee una densidad nutricional sobresaliente al aportar niveles elevados de hierro, magnesio, potasio y vitaminas A, C y del grupo E, convirtiéndose en un poderoso escudo antioxidante vegetal.

Sabías que… en muchas regiones del mundo se le considera malahierba que invade los cultivos, ignorando su extraordinario perfil como superalimento.

En la cocina: disfrútalas crudas en ensaladas con un aderezo ligero, o cocínala en una salsa verde tradicional para acompañar guisados con champiñones, pollo o carne de cerdo.

Foto: archivo El Universal

FLOR DE CALABAZA

Esta flor posee un extraordinario perfil antioxidante debido a su alto contenido de flavonoides y carotenoides, compuestos que protegen a las células del estrés oxidativo provocado por la radiación solar veraniega.

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Además, es una fuente sutil pero valiosa de calcio y fósforo, minerales esenciales para el mantenimiento de la salud ósea, así como de ácido fólico (vitamina B9), crucial para la regeneración celular y la función cardiovascular.

Sabías que… es una de las primeras flores comestibles de las que se tiene registro de consumo. Curiosamente, para no afectar la producción de la hortaliza, en la agricultura se recolectan principalmente las flores masculinas (que solo polinizan), dejando las femeninas para que continúe creciendo la calabacita.

En la cocina: disfrútalas crudas y finamente picadas para aprovechar al máximo sus vitaminas. Combínalas con epazote y requesón. También, puedes agregarlas al final de la cocción en sopas de verduras para que no pierdan su delicada textura.

Foto: archivo El Universal

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