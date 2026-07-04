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Para lograr un buen capeado se tiene la idea de que el huevo es esencial; sin embargo, no es la única opción. Hoy en Menú te decimos cómo sustituirlo para que sigas disfrutando tus recetas favoritas.
¡El resultado te encantará!
¿Con qué reemplazar el huevo en el capeado?
De acuerdo con Larousse Cocina, el capeado es una técnica que se caracteriza por hacer una capa dorada frita con claras de huevo, misma que cubre los alimentos. Este proceso es clave en preparaciones culinarias como los chiles rellenos.
No obstante, si por cuestiones de salud o por alguna dieta prefieres evitar ese alimento, el agua de garbanzo es un excelente sustituto.
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¿Cómo hacer aquafaba para capear?
A dicho líquido se le denomina "aquafaba" y puedes prepararlo en casa, de manera sencilla y sin tantos ingredientes. Aquí te compartimos los pasos según la receta del canal de YouTube Cocina Vegan:
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Ingredientes:
- 1 taza de garbanzos secos (240 g)
- 1 1/2 litros de agua
Procedimientos:
- Una noche antes, deja en remojo la taza de garbanzos en un recipiente. Es importante que el agua lo cubra por completo.
- Después, cuela el agua de los garbanzos y colócalos en una olla con el litro y medio de agua.
- Tapa la olla y cuece los garbanzos a fuego alto hasta que hiervan. Cuida que el agua no se desparrame.
- Una vez que los garbanzos hiervan, ponlos a fuego bajo durante una hora; luego apaga el fuego y cuela. Reserva el agua de la cocción.
- El agua de la cocción es el aquafaba y es el elemento clave para capear. Así que ponla nuevamente en la estufa a fuego alto.
- Cuando comience a hervir, baja el fuego y tapa la olla durante 10 minutos más para que termine de concentrarse.
- Apaga el fuego y deja enfriar el agua. Luego viértela en un bowl y pasa por la batidora durante 3 minutos.
- Luego de batir ese tiempo, aumenta la velocidad y sigue batiendo por 5 minutos más.
- Tu aquafaba estará lista; para confirmar su consistencia, voltea el recipiente con la mezcla y si no se escurre, quiere decir que ha quedado perfecta.
¿Cómo capear con aquafaba?
Para capear con este sustituto, únicamente debes agregar aquafaba en lugar del huevo conforme lo indica tu receta. Al tener una consistencia semejante a la de la claras batidas, no notarás diferencia en sabor ni en textura.
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Como podrás ver, se trata de una excelente alternativa para adaptar tus recetas de capeado. ¿Ya la conocías?
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