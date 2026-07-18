La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este sábado 18 de julio se tiene prevista una movilización del grupo Reforestación o Extinción Ciudad de México en el parque Morelos en Tlalpan.

Presentarán la iniciativa de "Restauración por Palestina", jornada de trabajo colectivo cuyo objetivo es recuperar un espacio verde local mediante el retiro de especies exóticas y la siembra de plantas nativas.

Foto: Facebook Reforestación o Extinción

Representantes de la Iniciativa Ciudadana Libertad para Morir realizarán una recolección de firmas a las 11 horas en la estación del Metro Ermita, a favor de la "Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México", la cual busca permitir que pacientes con enfermedades avanzadas o incurables reciban asistencia para una muerte digna.

La colectiva Hijas de la Cannabis se manifestará a las 12 horas en la Plaza Tlaxcoaque para exigir espacios libres y seguros para consumidoras de cannabis con respeto a la perspectiva de género.

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La Red Académica de Solidaridad con Palestina realizará el evento a las 12 horas en el Hemiciclo a Juárez "Mundial de Fútbol de los Pueblos 2026", por la soberanía y autodeterminación de los pueblos para gobernar sus asuntos internos y participar de manera significativa.

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El grupo Omnicracia se manifestará a las 12 horas en el Ángel de la Independencia con el propósito de dar a conocer la jornada denominada "Paro Nacional" programada para los días 20, 21 y 22 de julio con el objetivo de promover cambios en la conducción política del país.

El grupo Dekaz se manifestará a las 13 horas en la estación Hidalgo con el propósito de trasladarse al Estadio Olímpico Universitario para manifestar su apoyo al equipo de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con motivo del partido inaugural de la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

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República Pacheca llevará a cabo una jornada de consumo adulto responsable de cannabis a las 15 horas en el cruce de Amberes y Paseo de la Reforma para la difusión de derechos cannábicos y recolección de firmas ciudadanas para continuar impulsando la atención y resolución del pliego petitorio de demandas que previamente han presentado ante diversas autoridades de la Ciudad de México.

El FC ST Pauli Bloque México se reunirá en la Cooperativa "Las 400 Voces", en Coyoacán, para un encuentro de resistencia y cultura colectiva, en el que se hablará sobre la privatización y las políticas gubernamentales que han mercantilizado las calles y los centros culturales.

Foto: Facebook

El Clan Mariposas Negras se manifestará a las 15 horas en la Cineteca Nacional con la finalidad de tejer alianzas frente a la omisión, la injusticia y el desplazamiento en la Ciudad de México.

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La organización Regeneración Sindical se manifestará a lo largo del día en la sede del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para establecer mesas de recolección de firmas en contra del Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas.

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