Comandada por Erling Haaland, la selección de Noruega se prepara para enfrentarse hoy contra Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 2026, uno de los partidos de futbol más importantes de su historia.

Las redes sociales han volcado su apoyo hacia los ‘vikingos’ por la simpatía que ha generado su delantero estrella… aunque otros lo hacen porque en sus manos está la posibilidad de ‘vengar’ a México.

Sea cual sea el motivo de afinidad, Noruega es más que la ‘haalandmanía’. Es una nación con destinos asombrosos, obras icónicas, fenómenos espectaculares y muchas otras curiosidades.

Así que si buscas otras razones para apoyarlos, tal vez estos 10 datos te ayudarán, o al menos, se te antojará conocerlo.

El sol de medianoche y las noches polares de Noruega

Noruega es uno de los países más septentrionales del planeta, y su cercanía con el Polo Norte permite observar un par de fenómenos naturales fascinantes: el sol de medianoche y la noche polar.

Foto: Himmel S. Unsplash

En el primer caso, cada verano, la inclinación de la Tierra con respecto al plano de su órbita provoca que haya largas temporadas, de hasta 5 o 6 meses, sin que se oculte el sol.

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Por otro lado, en invierno suceden las noches polares, el fenómeno opuesto. Es decir, el astro rey no sale por el horizonte durante varias semanas e incluso meses.

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Ambos son visibles en distintas partes de Noruega, con mayor duración en los territorios más cercanos al Polo Norte, especialmente el archipiélago de Svalbard.

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El Banco Mundial de Semillas de Noruega

Svalbard no solo es un destino conocido por los fenómenos antes mencionados o por el avistamiento de osos polares en total libertad, sino también por albergar el Banco Mundial de Semillas.

Abierto en 2008, fue edificado para almacenar colecciones de semillas de todo el mundo y tenerlas disponibles para su réplica en caso de que se pierdan por conflictos armados o catástrofes naturales. No por nada se le apoda como la ‘cámara del fin del mundo’.

Foto: Cierra Martin. Crop Trust

Además, es un auténtico búnker diseñado para soportar erupciones volcánicas, sismos de hasta 10 grados, radiación solar e incluso el permafrost.

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En la actualidad, resguarda más de 1 millón 300 mil muestras de aproximadamente 6,300 especies de semillas.

Está prohibido visitarlo.

Los fiordos de Noruega

Quizá los paisajes escandinavos y noruegos por excelencia son los fiordos, un término vikingo que significa ‘por donde el viajero pasa’, pero que en realidad se refiere a golfos estrechos y profundos formados por glaciares, rodeados de montañas con laderas pronunciadas.

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Se calcula que el país posee más de 1,000 de ellos, aunque hay algunos son más imponentes que otros.

Foto: Xihao Liu. Unsplash

Por ejemplo: Lysefjord con sus paredes de granito y la imponente formación Preikestolen (traducido como ‘púlpito’); Nærøyfjord y Geiranger, ambos incluidos en la lista de Patrimonio de la Humanidad, y Sognefjord, el más largo de Noruega con sus 205 kilómetros de longitud y también el más profundo con 1,308 metros.

Noruega es uno de los países más felices del mundo

Cada año, el Centro de Investigación sobre el Bienestar de la Universidad de Oxford publica el Informe Mundial sobre la Felicidad, un estudio que contempla diversos aspectos (como el producto interno bruto, índice de libertad, percepción de la corrupción, esperanza de vida, etc) para encontrar los países más felices del mundo.

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Los países escandinavos suelen liderar la lista debido a su alta calidad de vida, y Noruega no es la excepción, ya que se colocó en la quinta posición mundial en 2025, con una calificación de 7.242 (el máximo es 10).

En 2016 obtubo el primer lugar mundial con un promedio de 7.537.

La capital de Noruega es un centro de arte moderno

Oslo es la capital de Noruega y también uno de los principales destinos para los aficionados del arte, especialmente moderno.

Hablando de arquitectura, sus joyas son la Ópera de Oslo (del estudio Snøhetta), el Museo de Arte Moderno Astrup Fearnley (del arquitecto Renzo Piano) y el Museo Munch (del despacho estudioHerreros).

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Foto: Arsene M Øvrejorde. Unsplash

Dentro, el Museo Munch resguarda prácticamente la mitad de la obra de Edvar Munch (incluido el cuadro ‘El Grito’); en el Museo de Arte Moderno Astrup Fearnley hay un gran número de obras de arte contemporáneo estadounidense; en el Museo Nacional se muestran piezas destacadas de diseño y arquitectura noruega y en Sternesen se exhiben colecciones de arte modernista.

Como parada adicional, la Galería Nacional ofrece objetos y colecciones que abarcan periodos desde el Antiguo Egipto hasta la actualidad.

El pingüino que es caballero real de Noruega

¿Qué probabilidad hay de que un animal ostente un título honorífico e incluso militar? Suena imposible, pero Noruega lo hizo realidad con un pingüino rey.

La historia se remonta a 1961, cuando un grupo de la guardia del rey noruego visitó el zoológico de Edimburgo (Escocia).

Entre ellos iba el teniente Nils Egelien, quien quedó fascinado con una colonia de pingüinos rey. Cuando regresó al mismo sitio en 1972, decidió ‘adoptar’, —en nombre de la Guardia Nacional de Noruega a uno de ellos, a quien llamó Nils Olav (en referencia a su nombre y al del monarca Olav V).

Desde entonces, se le concedieron varios títulos honoríficos: subcabo, sargento, coronel en jefe, caballero y, el más reciente, general de brigada. Además, es la mascota oficial de la Guardia Nacional de Noruega.

El original Nils Olav murió en 1993, pero heredó todos sus nombramientos a su hijo Nils Olav II y posteriormente al pingüino Nils Olav III, el cual sigue viviendo en el zoológico de Edimburgo.

Noruega y los Premios Nobel

Entre los galardones más reconocidos e importantes a nivel mundial figuran los Premios Nobel, dirigidos a personas o instituciones con aportes notables a la humanidad en las categorías de física, química, medicina, literatura y paz.

Fueron creados por el ingeniero sueco Alfred Nobel y la mayoría de ellos son otorgados en Suecia y sancionados por instituciones suecas, aunque en el caso del Premio Nobel de la Paz, se elige anualmente por el Comité Noruego del Nobel y se entrega en Oslo.

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Hasta el momento, 7 latinoamericanos lo han obtenido: los argentinos Carlos Saavedra Lamas (1936) y Adolfo Pérez Esquivel (1980), el mexicano Alfonso García Robles (1982), el costarricense Óscar Arias Sánchez (1987), la guatemalteca Rigoberta Menchú (1992), el colombiano Juan Manuel Santos (2006) y la venezolana María Corina Machado (2025).

¿El Bluetooth es de Noruega?

Seguramente escuchaste y utilizaste la tecnología inalámbrica Bluetooth, creada en los 80 por un par de ingenieros suecos y estandarizada en 1998 por la asociación privada Bluetooth Special Interest Group, con sede en Estados Unidos.

Pero, ¿qué tiene que ver con Noruega? La respuesta está en su característico logotipo y su nombre.

Foto: Brett Jordan. Unsplash

Se dice que Jim Kardash —de la empresa Intel— estuvo involucrado en su estandarización, y en ese entonces leía The Long Ships, una novela que narra las hazañas de los vikingos, incluida la unificación de las tribus danesas bajo el mandato del rey Harald Blåtand Gormsson, apodado ‘Bluetooth’.

Kardash se inspiró en este personaje histórico —también rey de Noruega del 976 al 986 de nuestra era— para ‘bautizar’ a la nueva tecnología, que también tomó un par de runas nórdicas (H y B, sus iniciales) como su logo.

El salmón de Noruega y el sushi

La gastronomía de Noruega utiliza muchos insumos del mar, especialmente el salmón, uno de los productos noruegos más populares a nivel mundial, a tal grado de haberse introducido en platillos típicos de otros países.

Y es que en 1986 —en el auge de la industria salmonera—, el gobierno de Noruega lanzó el ‘Proyecto Japón’, con la intención de venderle al país asiático una mayor cantidad de pescado.

Foto: David Foodphototasty. Unsplash

Inicialmente, el salmón noruego no era de su interés debido a que los nipones no lo consumían crudo, aunque el analista de mercado Bjørn-Eirik Olsen —aficionado de la cultura japonesa— se dio cuenta de su potencial, por lo que ideó una estrategia de marketing y colaboraciones con chefs japoneses para posicionarlo.

El proceso fue lento, pero finalmente fue adoptado por Japón y hoy en día es un producto infaltable en los restaurantes de sushi.

Charlie y la Fábrica de Chocolate y su relación con Noruega

Publicada en 1964, la novela infantil ‘Charlie y la Fábrica de Chocolate’ es una de las obras más conocidas de Roald Dahl, escritor de padres noruegos, nacido en Gales.

Foto: Daryan Shamkhali. Unsplash

A pesar de haber crecido en el Reino Unido, Roald se inspiró en las instalaciones de Freia —compañía chocolatera con sede en Oslo— para crear la famosa fábrica de chocolates de Willy Wonka.

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