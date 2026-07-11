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Seguramente lo has notado: ciertas telas son más propensas a arrugarse, incluso aunque les pases la plancha varias veces. Pero puedes evitarlo eligiendo las de mejor estructura y calidad.
Aquí en De Última te decimos cuáles son para que tu ropa siempre luzca impecable.
¿Qué telas no necesitan plancharse?
Hay telas menos propensas a arrugarse, lo que además de ahorrarte tiempo de planchado, le dan una apariencia pulida a tus atuendos. Y principalmente son las sintéticas.
De acuerdo con Sutran, expertos en innovación textil, dichas telas tienen memoria de forma y esto significa que siempre recuperan su estructura, sin necesidad del vapor o el calor.
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1. Poliéster
El poliéster es una tela sintética con características como:
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- Suavidad al tacto
- Fácil de cuidar
- Se seca rápidamente
- No pierde su forma, y por eso no se arruga
2. Nylon y lycra
Aunque no son lo mismo, ambas telas se encuentran con frecuencia en la ropa deportiva, debido a su elasticidad y adaptación a cualquier cuerpo.
Sin embargo, los expertos de CL Tejidos señalan que suele combinarse con otras fibras para aumentar su calidad. Como principales características podemos mencionar:
- Son ligeras y flexibles
- Ofrecen versatilidad para la silueta corporal
- Dan mayor libertad de movimiento, a pesar de quedar ceñidas
- Casi no se arrugan
3. Lana merino
Proviene de fibras y cuenta con propiedades térmicas naturales; según los expertos en telas, casi no se arruga porque su composición actúa como "resorte" para estirarla y recuperar su forma.
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Otras características destacables son:
- E suave al tacto
- Transpirable, es decir, evita la acumulación de sudor
- Es una de las lanas más resistentes
- Reduce las probabilidades de comezón al contacto
- No se quema fácilmente si la metes a la secadora
¿Cómo evitar arrugas en la ropa?
Aunque el poliéster, nylon, lycra o lana merino no necesitan planchado, es importante cuidarlas para que conserven esas cualidades:
- Lávalas según las instrucciones de la etiqueta para alargar su vida útil.
- Si puedes, mételas en bolsas de malla antes de ponerlas en la lavadora.
- Sacúdelas antes de tenderlas.
- Seca las prendas con estas telas al aire libre. Si utilizas secadora, elige la temperatura más baja.
- Cuélgalas y guárdalas en un lugar fresco y seco.
Para que tu ropa luzca impecable con el menor esfuerzo, presta atención al tipo de tela con la que está hecha.
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