Seguramente lo has notado: ciertas telas son más propensas a arrugarse, incluso aunque les pases la plancha varias veces. Pero puedes evitarlo eligiendo las de mejor estructura y calidad.

Aquí en De Última te decimos cuáles son para que tu ropa siempre luzca impecable.

¿Qué telas no necesitan plancharse?

Hay telas menos propensas a arrugarse, lo que además de ahorrarte tiempo de planchado, le dan una apariencia pulida a tus atuendos. Y principalmente son las sintéticas.

De acuerdo con Sutran, expertos en innovación textil, dichas telas tienen memoria de forma y esto significa que siempre recuperan su estructura, sin necesidad del vapor o el calor.

Antes de comprar ropa, fíjate con qué tipo de tela está fabricada. Foto: Unsplash

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1. Poliéster

El poliéster es una tela sintética con características como:

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Suavidad al tacto

Fácil de cuidar

Se seca rápidamente

No pierde su forma, y por eso no se arruga

2. Nylon y lycra

Aunque no son lo mismo, ambas telas se encuentran con frecuencia en la ropa deportiva, debido a su elasticidad y adaptación a cualquier cuerpo.

Sin embargo, los expertos de CL Tejidos señalan que suele combinarse con otras fibras para aumentar su calidad. Como principales características podemos mencionar:

Son ligeras y flexibles

Ofrecen versatilidad para la silueta corporal

Dan mayor libertad de movimiento, a pesar de quedar ceñidas

Casi no se arrugan

Las telas sintéticas deben mantenerse en un lugar fresco y seco. Foto: Unsplash

3. Lana merino

Proviene de fibras y cuenta con propiedades térmicas naturales; según los expertos en telas, casi no se arruga porque su composición actúa como "resorte" para estirarla y recuperar su forma.

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Otras características destacables son:

E suave al tacto

Transpirable, es decir, evita la acumulación de sudor

Es una de las lanas más resistentes

Reduce las probabilidades de comezón al contacto

No se quema fácilmente si la metes a la secadora

¿Cómo evitar arrugas en la ropa?

Aunque el poliéster, nylon, lycra o lana merino no necesitan planchado, es importante cuidarlas para que conserven esas cualidades:

Lávalas según las instrucciones de la etiqueta para alargar su vida útil.

Si puedes, mételas en bolsas de malla antes de ponerlas en la lavadora.

Sacúdelas antes de tenderlas.

Seca las prendas con estas telas al aire libre. Si utilizas secadora, elige la temperatura más baja.

al aire libre. Si utilizas secadora, elige la temperatura más baja. Cuélgalas y guárdalas en un lugar fresco y seco.

Lava la ropa de telas sintéticas conforma las instrucciones de sus etiquetas. Foto: Unsplash

Para que tu ropa luzca impecable con el menor esfuerzo, presta atención al tipo de tela con la que está hecha.

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