De última | 11-07-26 | 09:00 | María de Jesús |

Seguramente lo has notado: ciertas son más propensas a arrugarse, incluso aunque les pases la plancha varias veces. Pero puedes evitarlo eligiendo las de mejor estructura y calidad.

Aquí en te decimos cuáles son para que tu ropa siempre luzca impecable.

¿Qué telas no necesitan plancharse?

Hay menos propensas a arrugarse, lo que además de ahorrarte tiempo de planchado, le dan una apariencia pulida a tus atuendos. Y principalmente son las sintéticas.

De acuerdo con Sutran, expertos en innovación textil, dichas telas tienen memoria de forma y esto significa que siempre recuperan su estructura, sin necesidad del vapor o el calor.

Antes de comprar ropa, fíjate con qué tipo de tela está fabricada. Foto: Unsplash
Antes de comprar ropa, fíjate con qué tipo de tela está fabricada. Foto: Unsplash

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1. Poliéster

El poliéster es una tela sintética con características como:

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  • Suavidad al tacto
  • Fácil de cuidar
  • Se seca rápidamente
  • No pierde su forma, y por eso no se arruga

2. Nylon y lycra

Aunque no son lo mismo, ambas telas se encuentran con frecuencia en la ropa deportiva, debido a su elasticidad y adaptación a cualquier cuerpo.

Sin embargo, los expertos de CL Tejidos señalan que suele combinarse con otras fibras para aumentar su calidad. Como principales características podemos mencionar:

  • Son ligeras y flexibles
  • Ofrecen versatilidad para la silueta corporal
  • Dan mayor libertad de movimiento, a pesar de quedar ceñidas
  • Casi no se arrugan
Las telas sintéticas deben mantenerse en un lugar fresco y seco. Foto: Unsplash
Las telas sintéticas deben mantenerse en un lugar fresco y seco. Foto: Unsplash

3. Lana merino

Proviene de fibras y cuenta con propiedades térmicas naturales; según los expertos en , casi no se arruga porque su composición actúa como "resorte" para estirarla y recuperar su forma.

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Otras características destacables son:

  • E suave al tacto
  • Transpirable, es decir, evita la acumulación de sudor
  • Es una de las lanas más resistentes
  • Reduce las probabilidades de comezón al contacto
  • No se quema fácilmente si la metes a la secadora

¿Cómo evitar arrugas en la ropa?

Aunque el poliéster, nylon, lycra o lana merino no necesitan planchado, es importante cuidarlas para que conserven esas cualidades:

  • Lávalas según las instrucciones de la etiqueta para alargar su vida útil.
  • Si puedes, mételas en bolsas de malla antes de ponerlas en la lavadora.
  • Sacúdelas antes de tenderlas.
  • Seca las prendas con estas telas al aire libre. Si utilizas secadora, elige la temperatura más baja.
  • Cuélgalas y guárdalas en un lugar fresco y seco.
Lava la ropa de telas sintéticas conforma las instrucciones de sus etiquetas. Foto: Unsplash
Lava la ropa de telas sintéticas conforma las instrucciones de sus etiquetas. Foto: Unsplash

Para que tu ropa luzca impecable con el menor esfuerzo, presta atención al tipo de tela con la que está hecha.

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