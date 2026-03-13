Marzo es el mes de la primavera en el que se pronostican climas soleados y calurosos que sorprendieron a todos desde finales de febrero, sin embargo, oficialmente la nueva temporada inicia el 20 marzo.

Cuando empiezan los días calurosos, toda la ropa que nos cubrió durante el invierno, como suéteres, chamarras, bufandas y blusas de cuello largo, regresa al clóset para ser reemplazada por piezas como faldas cortas, vestidos ligeros y blusas de manga corta.

Por eso, en De Última te daremos algunas recomendaciones sobre cómo guardar tu ropa de invierno.

La primavera llega el 20 de marzo y la ropa de invierno regresa al clóset. Foto: Unsplash

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¿Cuáles son las opciones para guardar tu ropa de invierno?

La ropa de invierno suele ocupar mayor espacio en el clóset debido a las telas acolchonadas, gruesas y con volumen con las que suelen fabricarse para mantenernos abrigados y repeler el frío del cuerpo, por lo mismo, es normal que este tipo de ropa no quepa en los muebles. A falta de espacio puedes optar por guardarlas:

1. En cajas

Las bufandas, gorros y guantes que utilizaste para cubrirte del frío son los accesorios más fáciles de guardar por su tamaño, pero al mismo tiempo los más difíciles por los pocos espacios que se pueden adaptar para guardarlos.

La opción más sencilla es conseguir cajas que puedan tener un espacio en lugares como el clóset (si este es amplio), debajo de tu cama u otra habitación destinada para guardar objetos.

Si alguno de tus accesorios está fabricado con lana, los expertos en lavado de ropa recomiendan evitar las cajas de plástico. Las prendas de lana se deben envolver en un papel de seda y almacenarlas en una caja de tela.

Guarda tus accesorios de invierno en cajas de plástico, tela o cartón, dependiendo del material de la tela de las prendas. Foto: Unsplash

2. En el clóset

Por otro lado, los abrigos pueden permanecer guardados en el clóset, pero protegidos con fundas protectoras especialmente para la ropa, por lo general estos tienen un largo considerable para los abrigos.

Los materiales de las fundas para la ropa dependerán de la tela de tu prenda, si es de lana, es mejor conseguir una de tela (las fibras respiran mejor), si tu abrigo es de algodón no hay problemas de conservarse en las fundas de plástico protectoras.

Las fundas protectoras para tu ropa ayudan a conservar mejor los abrigos. Foto: Unsplash

3. En maletas

Estas recomendaciones son especialmente para optimizar el espacio del clóset y de los cajones de los muebles, por lo que, si tienes una maleta disponible, esta es perfecta para guardar suéteres, blusas de cuello largo o chalecos.

Es mejor doblar las prendas en forma de “rollito” para ahorrar espacio y evitar las arrugas en prendas que son difíciles o imposibles de planchar según la tela con la que esté hecha la ropa.

Trucos como guardar la ropa en malteas, optimizan el espacio de tu clóset. Foto: Unsplash

¿Cómo lavar la ropa de invierno?

Antes de guardar tu ropa de invierno por una larga temporada, asegúrate de que la ropa esté limpia. Según los materiales: algodón, lana, entre otros, deberás leer las instrucciones de lavado en la etiqueta que cada prenda tiene.

Si tu ropa puede lavarse en lavadora, agrega los productos de lavado con los que acostumbres, una vez que el electrodoméstico terminó su ciclo de lavado, al sacar la ropa sacúdela bien, no ayudará con el secado, pero sí con las arrugas, así ya no necesitarás más plancha.

Por último, lleva a la tintorería las prendas más delicadas o difíciles de lavar en casa.

Una vez lavada toda tu ropa, opta por guardarla en espacios frescos, sin humedad y oscuros.

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