La licencia de conducir es uno de los documentos obligatorios para automovilistas. Pero además de ser garantía de sus capacidades para manejar, les sirve como un documento de identidad.

Sin embargo, para muchas personas resulta tedioso tener que renovarla cada 4 años, siendo éste el periodo máximo en el Estado de México. Por suerte, los mexiquenses también pueden solicitarla en su formato vitalicio.

Y esto es gracias a la licencia permanente expedida por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, documento que en ambas entidad tiene validez oficial. Para que aproveches, te decimos dónde tramitarla.

¿Dónde tramitar la licencia permanente si vives en Edomex?

Como lo mencionamos anteriormente, en el Estado de México no existe una licencia permanente, pero los habitantes de la entidad tienen la opción de solicitar la versión expedida en la CDMX.

Los mexiquenses que no cuenten con antecedentes, deberán realizar la evaluación correspondiente, ya sea de manera presencial o en línea.

Así comienza tu trámite:

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Ingresa a https://licenciapermanente.cdmx.gob.mx/.

Accede con tu Llave CDMX, si no cuentas con una créala en https://llave.cdmx.gob.mx/RegistroCiudadano.xhtml?faces-redirect=true.

En caso de que nunca hayas tramitado una licencia en CDMX, descarga la guía básica de seguridad vial para estudiar los temas del examen.

Realiza la evaluación, oprimiendo el botón “Iniciar”; tendrás 2 oportunidades al día para responder. Los intentos son cronometrados con 25 minutos.

Una vez que apruebes el examen, descarga la constancia de evaluación.

Y después, paga en línea o genera la línea para pagar en bancos y tiendas autorizadas por la Semovi.

Para obtener la licencia permanente por primera vez, se debe aprobar un examen de conocimientos. Foto: X @LaSEMOVI

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Si comenzaste el proceso en línea, el siguiente paso es generar una cita en la página https://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/. Después, acude al módulo seleccionado y presenta los siguientes documentos:

Constancia de aprobación

Comprobante de domicilio

Identificación oficial

Cita impresa

Recuerda llegar a tiempo para que validen tu información; si todo está en orden, ese mismo día te tomarán la foto y te entregarán el documento.

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¡Ojo! Las personas con antecedentes de tránsito, adeudos, sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol o que no reúnan los requisitos, no podrán solicitar esta licencia.

La licencia permanente de CDMX es un documento personal e intransferible. Foto: @LaSEMOVI

¿Cuál es el costo de la licencia permanente?

Según la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, el costo de la licencia permanente tipo “A” (automovilista) es de $1,500.

Sin duda, es una opción para quienes desean evitar las renovaciones del documento y, al mismo tiempo, representa una ventaja para quienes viven en el Edomex.

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