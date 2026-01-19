Entre 2001 y 2007, la Ciudad de México lanzó una licencia de conducir permanente que permitía manejar vehículos particulares y motocicletas. Quienes aún conservan ese documento se han ahorrado mucho dinero y tramites que renovar, porque esto ha cambiado con el nuevo formato de la licencia de conducir permanente.

A finales de 2024, el Gobierno de México anunció el regreso de la licencia de conducir permanente en CDMX, y este trámite se ha extendido hasta el último día de 2026. Todavía hay tiempo para solicitarla, pero una de las dudas más comunes es si la licencia permanente también aplica para motociclistas. En Autopistas te lo explicamos.

¿Existe la licencia permanente para motociclistas y automovilistas?

Actualmente, en la CDMX existen tres tipos de licencia de conducir para uso particular:

Licencia tipo A : permite conducir automóviles particulares a un costo de $1,500 pesos.

: permite conducir a un $1,500 pesos. Licencia tipo A1 : exclusiva para motociclistas cuyo costo es de $525 pesos.

: exclusiva para cuyo $525 pesos. Licencia tipo A2: autoriza a manejar automóviles particulares y motocicletas a un costo de $1,049 pesos.

El principal inconveniente de la licencia tipo A2 es que no es permanente, por lo que debe renovarse periódicamente. Además, que ninguna de estas licencias es válida para uso comercial.

Si trabajas como repartidor, colaboras con apps de reparto o transporte, o utilizas tu vehículo con fines laborales, la licencia permanente no aplica, ya que solo está permitida para uso particular.

Lo recaudado con la licencia permanente de la CDMX será destinado a la rehabilitación de espacios de movilidad. Foto: X @ClaraBrugadaM

¿Pueden multarte si tienes una licencia permanente antigua y manejas motocicleta?

Si no te dedicas al reparto, no trabajas en aplicaciones y cuentas con una licencia permanente emitida entre 2001 y 2007, no pueden multarte por manejar motocicleta sin una licencia específica de motociclista.

Legalmente, esa licencia permanente te autoriza a conducir tanto automóvil como motocicleta, siempre que sea para uso personal.

La licencia de conducir permanente en CDMX sigue siendo válida para quienes la tramitaron en su momento, incluso para motociclistas, siempre que no exista un uso comercial del vehículo.

