Acura, la marca de lujo del fabricante japonés Honda, ha ganado popularidad en el mercado mexicano por sus vehículos de alto rendimiento y cualidades premium. A finales del año pasado, presentó su Integra 2026, un sedán con diseño liftback que vale la pena conocer si estás buscando el auto ideal.

Aquí te decimos cuáles son sus características y precio en México.

El Acura Integra 2026 cuenta con acabados interiores en materiales premium. Foto: Acura

Leer también Edomex amplía subsidio para la tenencia 2026; ¿hasta cuándo?

¿Qué novedades trae el Acura Integra 2026?

Potencia y desempeño

El Acura Integra 2026 es un vehículo con aceleración deportiva y dos niveles de rendimiento gracias a su motor de 4 cilindros en línea 1.5 Litros Turbo, 200 caballos de fuerza y 192 lb-pie de torque.

De acuerdo con el fabricante, en su versión estándar puede acelerar de 0 a 100 hm/h en 7.4 segundos con una transmisión manual de 6 velocidades, y le toma 7.6 segundos alcanzar la misma velocidad con su transmisión automática CVT.

Mientras que el Acura Integra Type S -gracias a su motor turboalimentado de 2.0 litros que genera 320 caballos de fuerza y 310 lb-pie de torque- pasa de 0 a 100 km/h en 5.2 segundos con su transmisión manual de 6 velocidades.

Asimismo, integra 4 modos de manejo: cómodo, normal, deporte e individual. Cada uno ofrece diferentes desempeños en ciudad y carretera.

Exteriores poderosos

En la parte exterior, cuenta con luces de marcha diurna LED DRL, luces traseras LED, faros LED Jewel Eye, doble escape cromado y las manijas de apertura son al color del automóvil. Y otro detalle notable son sus rines de aluminio de 18”, que le dan un aspecto poderoso y tiene quemacocos eléctrico.

El diseño liftback de su carrocería se puede elegir en colores como rojo audaz, negro supremo, gris cósmico y blanco platino.

El Acura Integra viene en 4 colores diferentes. Foto: Acura

Interior premium

Dentro del Acura Integra 2026 encontramos un volante y palanca de velocidades forrados con piel, luz ambiental interior blanca, asientos delanteros con sistema de calefacción, función de memoria disponibles para el asiento del conductor, así como ajuste eléctrico de 8 vías y ajuste eléctrico lumbar de 4 vías.

Asimismo, posee puertos para cargadores inalámbricos.

Tecnología e infoentretenimiento

Para viajes cómodos, este sedán premium incorpora una pantalla táctil a color de 9", con alta resolución y compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos.

Y, según se indica en su ficha técnica, implementa un sistema Smart Start Engine (para el botón de encendido) y Smart Entry Keyless (que desbloquea los seguros al acercarse al vehículo).

Seguridad en carretera

En materia de seguridad, viene equipado con 10 bolsas de aire y sistema AcuraWatch que ayuda a evitar colisiones y mitigar la gravedad de un impacto, así como sistema de prevención de colisión trasera (CTM), sistema de conservación de carril (LKAS), sistema de monitoreo de punto ciego (BSI), entre otras cualidades.

El Acura Integra 2026 viene equipado con sistema Smart Start Engine. Foto: Acura

¿Cuál es el precio del Acura Integra 2026?

El Acura Integra 2026 ya está disponible en México, en la versión A-SPEC. Su precio es de $920,900 pesos.

Vale la pena mencionar que este auto integra dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021.

Leer también Existe una edad máxima para tener la licencia de conducir permanente

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters