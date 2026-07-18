Tras la victoria histórica de la selección de Argentina sobre Inglaterra el miércoles en la semifinal del Mundial de Futbol 2026, el rey Carlos III del Reino Unido y su esposa Camila se fueron a un tradicional bar inglés “para ahogar penas” tras la derrota de la escuadra de "Los Tres Leones".

El jefe de Estado se sirvió una cerveza en el pub Hall & Woodhouse Badger Brewery, ubicado en el condado sureño de Dorset, que cumple su aniversario número 250. Tras algunas indicaciones, Carlos III se sirvió una cerveza de Fursty Ferret, una de las más vendidas del pub.

Antes de tomar su bebida y con su esposa al lado, la reina consorte, emitió un simpático pero amargo comentario. “Quizás sea un buen día para ahogar penas”, bromeó.

Sus dichos provocaron una sonora ovación y risas entre los presentes.

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“Un buen momento para ahogar unas cuantas penas”



El rey Carlos III de Reino Unido bromeó con la derrota de Inglaterra 2-1 frente a Argentina en la semifinal del Mundial durante una visita a una cervecería fundada en 1777.



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Reacción del príncipe William a la derrota de Inglaterra ante Argentina

La cuenta de la familia real británica hizo un posteo en Instagram tras la derrota por 2 a 1 ante Argentina. “Nuestro apoyo a Harry [Kane, el capitán inglés] y al equipo. Aunque hoy los Tres Leones laman sus heridas, siguen siendo el orgullo de una nación y van a volver a levantarse”, dice la publicación.

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Además, el príncipe heredero, William (Guillermo), hincha del Aston Villa, donde juega el arquero argentino Emiliano "El Dibu" Martínez, expresó su tristeza por la eliminación de Inglaterra, que ahora deberá pelear por el tercer puesto ante Francia el sábado.

“Devastados. Inglaterra, lo diste todo y estamos todos muy orgullosos. Gracias a todos en el campo y fuera de él, por un torneo increíble. La lucha y la creencia que mostraron nos inspiraron a todos. El equipo de Inglaterra más completo en un torneo. Mantengan la cabeza alta”, escribió William.

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Antes de tomar su bebida, el rey Carlos III emitió un simpático pero amargo comentario. “Quizás sea un buen día para ahogar penas”. Foto: AFP

Qué dijeron los medios ingleses sobre la derrota de Inglaterra

El prestigioso medio británico The Telegraph tituló en su portada principal “El sueño mundialista de Inglaterra terminó” y habló del dolor que sintieron sus hinchas tras ver cómo el equipo nacional “arrebató la derrota de las fauces de la victoria” al recibir dos goles en apenas siete minutos en el tramo final del partido.

“El corazón roto de Inglaterra”. Con ese título, y la foto de Kane tapándose la boca, el diario The Independent publicó la nota principal que se destaca en la portada impresa.

En paralelo, Daily Mail reflejó la eliminación con un tono dramático: “Es el fin: la noche en que nuestro sueño finalmente murió”. El medio apuntó directamente contra el planteamiento del director técnico, Tomas Tuchel, al sentenciar que Inglaterra quedó fuera del Mundial tras una “pésima decisión [del DT] que resultó totalmente contraproducente” ante Argentina.

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El tabloide Daily Express tituló: “La agonía mientras nuestra espera continúa”, en referencia a que la única vez que el seleccionado inglés salió campeón de un Mundial fue en 1966.

“Otro buen Messi”, publicó el diario sensacionalista The Sun. Y sumó tras ello: “Los Tres Leones, con el corazón roto tras ser eliminados del Mundial gracias al gol de Lautaro Martínez en tiempo de descuento”.

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“Humillado por Messi”, fue por su parte el título que eligió el medio Daily Star, aunque después aclaró: “Estamos orgullosos de nuestros leones”.

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