Verificar que las llantas del auto se encuentren en óptimas condiciones es una de las acciones que debes hacer con regularidad, especialmente en épocas de calor porque su presión suele cambiar.

¿sabes con qué tipo de gas debes inflarlas durante esta temporada? En Autopistas te decimos si te conviene más el aire o el nitrógeno.

¿Con qué inflar las llantas en época de calor?

Si bien inflar las llantas con aire es más barato, accesible y permite una conducción más suave en caminos turbulentos, en épocas de calurosas tal vez no es la mejor opción.

Lo anterior se debe a que, durante las altas temperaturas, el aire al interior del neumático se expande y esto aumenta su presión. A su vez, eso incrementa las posibilidades de que se calienten y sufran deformaciones o se revienten.

En cambio, el nitrógeno puede ser más útil. Este gas no se calienta como el aire porque es inerte y no inflamable, lo que ayuda a mantener los neumáticos en una temperatura ideal.

Al respecto, la red uruguaya de mantenimiento vehicular Soriana Autocentro explica que el nitrógeno mejora la estabilidad de manejo, alargan la vida útil de la llanta y disminuyen las probabilidades de sufrir ponchaduras.

Aunque dicho tipo de gas tiene sus desventajas entre las que destaca la baja disponibilidad. No todos los talleres o gasolineras lo venden y, por lo mismo su precio es mayor que el aire.

Entonces, ¿cuál te conviene? Si durante la época de calor manejas en ciudades o a cortas distancias, si no quieres pagar extra o si tu auto es de carga normal, te conviene inflar los neumáticos con aire regular.

Pero si vives en zonas con climas extremos, si tu coche es de alto desempeño o si quieres reducir el mantenimiento frecuente, entonces elige el nitrógeno.

Inflar las llantas con nitrógeno es más caro que el aire convencional. Foto: Unsplash

Recuerda que la presión se revisa en frío, que tienes que seguir los niveles recomendados por el fabricante y que no es necesario sobre-inflar o pugar el aire.

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¿Cómo inflar las llantas del auto con nitrógeno?

Si, por el tipo de uso, a las llantas de tu auto les conviene más el nitrógeno o si quieres saber qué desempeño te da, el fabricante Dodge recomienda seguir estos pasos:

Ubica un establecimiento o proveedor que ofrezca el servicio.

Verifica que los neumáticos sean purgados por completo para extraer el aire y evitar que se mezcle con el nitrógeno.

Revisa que te hayan colocado los niveles correctos.

Cuando lo desees, puedes regresar a inflarlas con aire, o viceversa, sólo procurando que el cambio lo haga un experto.

En promedio, inflar las 4 llantas de un vehículo con nitrógeno puede costar de $150 a $200; mientras que la recarga cuesta alrededor de $50 por pieza.

Llenar las llantas de tu auto con nitrógeno no afecta al medio ambiente. Foto: Unsplash

Aunque inflar las llantas con aire es más accesible y barato, esta época de calor puedes darle una oportunidad al nitrógeno. ¿Ya lo has probado?

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