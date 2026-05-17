Más Información
Registro obligatorio de celulares 2026: ¿Cómo saber si tu número ya está vinculado a tu CURP?; guía paso a paso
[Publicidad]
Porque sabemos que encontrar el auto perfecto va más allá de su diseño, hoy te presentamos al Kia Sonet 2027. Este SUV ya tiene precio en México y ha llamado la atención por ofrecer un equilibrio entre tecnología, rendimiento y equipamiento.
También se sabe que incorpora mejoras de conectividad y asistencias avanzadas de conducción que permiten una experiencia de manejo más intuitiva, tanto para ciudades como para viajes largos en carretera.
Así que si quieres saber en cuántas versiones se vende y cuál es la mejor, aquí te lo contamos.
Leer también ¿Atropellaste a alguien por error? has esto para no ir a la cárcel
¿Cómo es el Kia Sonet 2027?
Actualmente, el Kia Sonet 2027 se vende en 4 versiones: LX MT, LX IVT, EX IVT y SX IVT. Todas cuentan con un motor de 1.5 L y de 4 cilindros con 113 caballos de fuerza, 6,300 revoluciones por minuto y 106 libras-pie de torque.
Pero además, este SUV alcanza un rendimiento de hasta 19.98 km/l y puede elegirse con transmisión manual de 6 velocidades o transmisión variable inteligente de 8 velocidades.
Sin embargo, de acuerdo con la ficha técnica, cada versión ofrece atributos como:
Kia Sonet 2027 LX MT
- Motor 1.5 L de 113 hp (transmisión manual).
- 6 bolsas de aire.
- Sistemas de seguridad activas: ABS + ESC + HAC + DBC + MCB.
- Rines de aluminio de 16".
- Pantalla táctil multimedia de 8".
- Cámara de visión trasera con guías dinámicas (RVM).
- Aire acondicionado automático.
Kia Sonet 2027 LX IVT
- Motor 1.5 L de 113 hp (transmisión IVT).
- 6 bolsas de aire.
- Sistemas de seguridad activa: ABS + ESC + HAC + DBC + MCB.
- Rines de aluminio de 16".
- Pantalla táctil multimedia de 8".
- Cámara de visión trasera con guías dinámicas (RVM).
- Aire acondicionado automático.
Kia Sonet 2027 EX IVT
- Faros delanteros y traseros LED.
- Espejos laterales abatibles eléctricamente.
- Cluster digital de 10.25".
- Pantalla táctil multimedia de 10.25".
- Control crucero.
- Limitador manual de velocidad (MSLA).
- Selección de modos de manejo y de terreno.
Kia Sonet 2027 SX IVT
- Cluster digital de 10.25".
- Vestiduras de asientos en piel artificial.
- Cargador inalámbrico para smartphone.
- Quemacocos de un solo toque con función de seguridad.
- Asientos delanteros con ventilación.
- Sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS).
¿Qué versión del Kia Sonet 2027 es la más barata?
Como podrás ver, este vehículo llega con actualizaciones que prometen hacerlo aún más atractivo para quienes buscan estrenar un SUV sin gastar una fortuna.
Así que si te ha interesado, toma en cuenta que el más barato es el Kia Sonet 2027 LX MT, cuyo precio inicial va desde los $398,400. Mientras que el resto de versiones tienen un precio de:
- Kia Sonet 2027 LX IVT: $411,900.
- Kia Sonet 2027 EX IVT: $433,000.
- Kia Sonet 2027 SX IVT: $475,900.
Conocer tanto su precio como sus características te permite entender por qué dicho auto se está convirtiendo en una opción cada vez más llamativa para muchos conductores.
Leer también Cuánto cuesta la camioneta más barata para comprar en México en 2026
Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters
Noticias según tus intereses
[Publicidad]