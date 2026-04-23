La nueva Toyota RAV4 2026 marca un punto de inflexión en México: deja atrás las versiones a gasolina y se convierte en una SUV completamente híbrida. Este cambio no es menor. Responde a un mercado que exige mayor eficiencia, pero también vehículos capaces de adaptarse a distintos estilos de vida.

Dentro de la gama, la Toyota RAV4 Woodland HEV se posiciona como la variante con enfoque más aventurero, pensada para quienes no quieren limitarse al uso urbano.

La nueva Toyota RAV4 2026 ahora es una SUV híbrida completa. Foto: Cortesía

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Toyota RAV4 2026: ahora 100% híbrida

La estrategia de Toyota es clara: electrificación total en uno de sus modelos más vendidos. Toda la gama RAV4 2026 integra un sistema híbrido eléctrico (HEV) con motor de 2.5 litros.

Este conjunto entrega 226 caballos de fuerza en versiones de tracción delantera, mientras que las variantes con tracción integral AWD —como la Woodland— alcanzan hasta 236 hp. La transmisión eCVT se mantiene como pieza clave para optimizar el consumo y ofrecer una conducción más suave.

En eficiencia, la RAV4 continúa siendo referencia dentro de su segmento, con consumos que rondan entre los 23 y 27 kilómetros por litro en condiciones combinadas, una cifra que la coloca por encima de muchas SUVs tradicionales.

Diseño: una SUV que sí busca salir del asfalto

Aunque la RAV4 mantiene su silueta reconocible, la versión Woodland HEV refuerza su carácter con detalles específicos. No se trata solo de estética; hay una intención clara de diferenciarla como una opción más capaz fuera del camino.

Elementos como barras en el techo, acabados en negro y una configuración orientada a caminos irregulares construyen una identidad más robusta. Sin llegar al terreno de los todoterreno extremos, sí ofrece herramientas suficientes para enfrentar terracería o rutas menos convencionales.

Este enfoque responde a una tendencia creciente: usuarios que buscan una SUV para el día a día, pero también para escapadas de fin de semana.

Interior y tecnología: salto generacional

La RAV4 2026 también evoluciona en el interior. Ahora incorpora un sistema más digitalizado, con cuadro de instrumentos de hasta 12.3 pulgadas y una pantalla central que puede alcanzar las 10.5 pulgadas.

La conectividad inalámbrica con smartphones y una interfaz más intuitiva mejoran la experiencia del usuario, mientras que el espacio interior se mantiene como uno de sus puntos fuertes, tanto para pasajeros como para carga

En seguridad, integra el paquete Toyota Safety Sense 4.0, que incluye asistencias avanzadas de conducción. Esto refuerza su enfoque como vehículo familiar, pero también como una opción tecnológica dentro del segmento.

Interior de Toyota RAV4 2026. Foto: Toyota

Precio y versiones de la Toyota RAV4 2026 en México

Uno de los aspectos más buscados por los usuarios es el precio, y la RAV4 2026 se posiciona en la parte media-alta del segmento:

La versión de entrada LE HEV arranca en 650,300 pesos, seguida por XLE HEV en 712,000 pesos. La variante Woodland HEV, con enfoque aventurero y tracción AWD, se ubica en 816,800 pesos, mientras que la Limited HEV alcanza los 898,500 pesos.

Con esta estructura, compite directamente con modelos como CR-V Hybrid, Tucson Hybrid o X-Trail e-POWER, pero con una ventaja clara: la madurez de su sistema híbrido.

¿Vale la pena la Toyota RAV4 Woodland HEV 2026?

La RAV4 no solo evoluciona, también redefine su papel dentro del mercado. Ya no es solo una SUV confiable; ahora es una SUV híbrida completa, pensada para eficiencia, uso diario y versatilidad.

La versión Woodland, en particular, añade un diferenciador relevante: la posibilidad real de salir del pavimento sin sacrificar consumo ni confort.

La Toyota RAV4 2026 confirma hacia dónde va la industria: electrificación, tecnología y multifuncionalidad. En ese contexto, la Woodland HEV representa ese equilibrio que muchos buscan hoy.

Porque al final, un SUV ya no solo debe moverse bien en ciudad… también debe estar listo para cuando el camino cambie.

Una SUV híbrida que sí cumple fuera del asfalto Foto: Toyota

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