En un mercado donde los SUVs siguen en auge, Toyota reafirma la importancia sobre la Sienna HEV al convertirse en un modelo con tradición, que data desde 1997 en mercados internacionales y en México desde hace más de 20 años, con una evolución hacia viajes más lujosos, tecnológicos y confortables sin importar el asiento en el que estés sentado.

Si bien, la Toyota Sienna comenzó su vida como una minivan tradicional, al día de hoy se presenta como una opción estilizada y cargada de soluciones para diferentes necesidades, sin importar si viajas con familia, solo o disfrutas del espacio en las filas traseras, que es equiparable a viajar en primera clase por todas sus amenidades.

Estilo contemporáneo

Visualmente, la Toyota Sienna HEV es una minivan que no pasa desapercibida, con un frente que está inspirado en el Shinkansen, el tren bala japonés, con fascia tridimensional y parrilla redondeada que ayuda a mejorar la aerodinámica. Desde el emblema frontal se conecta una barra negra hacia los faros, mismos que dirigen las líneas de diseño hacia la parte trasera. En combinación, detalles cromados y en plástico brillante complementan el estilo.

Por dentro continúa con esa premisa de diseño, innovación y conectividad, ya que el tablero presenta un diseño atractivo y funcional, con diferentes espacios para colocar el celular y todos tus objetos, además de que la combinación de colores neutros crea una atmósfera serena. Por otro lado, según la versión seleccionada, la segunda fila puede tener dos o tres asientos, con la configuración de dupla más orientado a viajar con total comodidad, ya que son asientos reclinables y deslizables para aprovechar cada centímetro, sin importar si viajan niños o adultos que buscan un espacio de relajación en sus trayectos.

Foto: cortesía Toyota

Si lo que se desea es transportar cosas de gran volumen, el abatimiento de la tercera fila crea un espacio plano y los asientos de la segunda fila también pueden plegarse para tener aún más área de carga, cosa que convierte a la Toyota Sienna HEV en una de las minivans más versátiles del mercado.

Conectividad para todos

Sin importar el asiento en el que viajes, Toyota Sienna HEV tiene características tecnológicas y de conectividad sorprendentes, empezando por el cuadro de instrumentos de 12.3 pulgadas que, combinado con la proyección en el parabrisas del HUD, el conductor tendrá toda la información necesaria frente a sus ojos. La pantalla central, también de 12.3 pulgadas, es otra característica de tecnología e innovación, ya que tiene una gran resolución y conectividad con Android Auto y Apple CarPlay, aderezándose con un audio firmado por JBL con 12 bocinas que harán destacar cada nota de tus canciones favoritas.

Para la segunda fila, que es como viajar en primera clase, existe una zona independiente de climatizador, además de un enchufe doméstico para poder conectar el cargador de una computadora y trabajar en el camino. También, cuenta con un puerto HDMI para proyectar, en una pantalla para los asientos traseros, películas o series desde tus dispositivos. Esto, junto con unas cortinillas de sol, crearán un espacio cercano a una sala de cine premium.

Para toda la vida

Si hay algo que caracteriza a un Toyota es su confiabilidad, y el caso de la Sienna HEV no es la excepción. Esto completa el círculo de diseño, tecnología e innovación para tener una minivan que va más allá de cualquier expectativa. Su mecánica híbrida de 244 caballos de fuerza no sólo es potente para viajes en carretera, sino que también es tan eficiente como un auto compacto, al ofrecer hasta 20.5 km/l. Además, la tracción AWD de la versión Platinum viene a coronar la experiencia de manejo, con mayor tracción para caminos con curvas o resbalosos si el clima juega en contra.

Foto: cortesía Toyota

Ingeniería japonesa que mezcla pasión con eficiencia y durabilidad son parte del ADN de Toyota Sienna HEV, que combina todas las cualidades necesarias para cada etapa de la vida y para cada necesidad, sin importar en qué asiento vayas sentado.

Datos útiles