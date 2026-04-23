Lluvia de Meteoros Líridas: ¿Cuál es la hora perfecta para ver este fenómeno astronómico en México?; descúbrelo aquí

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Abril se despide con uno de los espectáculos astronómicos más llamativos del mes: la . Aunque su punto máximo ya pasó, el fenómeno aún se mantiene activo y ofrece noches ideales para observar destellos en el cielo.

Este evento, considerado uno de los más antiguos registrados por la humanidad, sigue generando expectativa por su intensidad y por la facilidad con la que puede apreciarse a simple vista.

Lluvia de Meteoros Líridas. Foto: Imagen generada con IA
Lluvia de Meteoros Líridas. Foto: Imagen generada con IA

¿A qué hora ver la lluvia de meteoros Líridas?

El periodo de actividad comenzó el pasado 16 de abril y se extenderá hasta el 25. Aunque el pico máximo ocurrió entre la noche del 21 y la madrugada del 22 de abril, todavía es posible observar meteoros en los días restantes.

La mejor hora para disfrutar de este fenómeno es después de la medianoche y antes del amanecer. Durante ese lapso, el radiante —el punto desde donde parecen surgir los meteoros— se eleva en el cielo, ubicado en la constelación de Lira, lo que mejora la visibilidad.

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¿Dónde se podrá ver este fenómeno astronómico?

De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional, la lluvia de meteoros será visible en todo el hemisferio norte. Esto la convierte en una excelente oportunidad para observarla desde cualquier punto de México, siempre que las condiciones del cielo lo permitan.

¿A qué hora ver la lluvia de meteoros Líridas? Esto se sabe. Foto: Creada con IA (ChatGPT)
¿A qué hora ver la lluvia de meteoros Líridas? Esto se sabe. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

¿Qué son las Líridas y por qué ocurren cada año?

Las Líridas se producen cuando la Tierra atraviesa la estela de partículas que deja el cometa C/1861 G1 (Thatcher) en su recorrido alrededor del Sol, el cual tarda más de 400 años en completarse.

Al ingresar a la atmósfera terrestre a velocidades cercanas a los 49 kilómetros por segundo, estos fragmentos se calientan y se desintegran, generando los destellos luminosos que se conocen como estrellas fugaces. En algunos casos, estos meteoros pueden ser especialmente brillantes, lo que añade espectacularidad al evento.

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Consejos para observar mejor la lluvia de meteoros

Para aprovechar al máximo este fenómeno astronómico, especialistas recomiendan:

  • Buscar un lugar oscuro, lejos de la contaminación lumínica de las ciudades
  • Evitar obstáculos como edificios, árboles o montañas
  • Permitir que los ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 15 a 20 minutos
  • Consultar el pronóstico del clima para asegurar cielos despejados
  • Tener paciencia y permanecer al menos una hora observando
  • Llevar ropa abrigadora y algo cómodo para recostarse

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